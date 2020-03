Péntekig hajnali fagyok, hűvös nappalok várnak ránk

Vasárnap este érte el hazánkat az a hidegfront, ami miatt megint közel 10 fokkal csökken a nappali hőmérséklet, és újra visszatérnek a hajnali fagyok. Leghamarabb pénteken térhet vissza a tavasz, de addig nézzük mi vár ránk:

Hétfőn az erős széllökések miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adott ki az OMSZ elsőfokú figyelmeztetést, ott a 70 km/órás sebességet is meghaladhatják a széllökések, de az északi, észak-keleti szél megerősödésére máshol is számítani kell. Borult idő várható helyenként esővel, havas esővel, sőt, akár hóval is, a hőmérséklet 4-10 fok között alakul.

Kedden napközben mindenhol kisüt a nap, de gomolyfelhők takarhatják el olykor. Csapadékra nagyobb eséllyel hajnalban és délután számíthatunk havas eső, hózáporok formájában. Az északi, északkeleti szél az Alföldön megerősödik. Hajnalban mínusz 5 - plusz 2, nappal 6-10 fok lesz.

Szerdán már nem kell számítani csapadékra, többórás napsütés várható, de az északkeleti szél időnként megélénkül. Hajnalban mínusz 7 - mínusz 2 fok várható, a legmagasabb nappali hőmérséklet 7-11 fok között alakul.

Csütörtökön sem várható csapadék, és már hűvös szél sem fogja zavarni a napsütést. Hajnalban mínusz 8 - plusz 1, napközben akár 8-13 fok közé is melegedhet a levegő.

Péntektől mérséklődnek a hajnali fagyok is, napközben pedig 12-18 fok várható.

