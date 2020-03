Jogi személyként akár 20 ezer eurós (kb. 7,1 millió forint) büntetést is kiszabhatnak arra a galgóci esperesre, aki szombaton este szentáldozást tartott egy római katolikus templomban. Az épületben mintegy negyven ember gyűlt össze, és noha a felvételek szerint a pap szájmaszkot viselt, az érkezők nem tartották a kétméteres távolságot. A legnagyobb probléma azonban nem ez, hanem az, hogy tömeg gyűlt össze: Szlovákiában ugyanis tömegrendezvényeket, így szentmiséket is tilos tartani a fertőzés terjedésének veszélye miatt. A szlovák Közbeszerzési Hivatal elnöke is megfertőződött a betegséggel.