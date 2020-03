Az egészségügyben robotoló dolgozók mellett most azokon is óriási a teher, akiknek köszönhetően az ország még működik. Patikusok, boltosok , szemétszállítók, pizzafutárok, szociális munkások, akik a határaikat feszegetik, hogy ne bénuljon meg teljesen az élet. De a bizonytalanság , a robotolás, és az az érzés, hogy soha nem lesz vége, az ő lelküket is kezdi felzabálni.

Kapcsolódó Többször is előfordult a héten, hogy hazamentem és csak sírtam A frontvonalban küzdő egészségügyi dolgozók mellett most azokon is óriási a teher, akiknek köszönhetően még nem állt meg teljesen az élet Magyarországon. Patikussal, szemétszállítókkal, szociális munkással, pizzafutárral és orvossal is beszéltünk határaik feszegetéséről.