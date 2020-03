A koronavírus-járvány miatt gyakorlatilag leállt a doppingellenőrzés az egész világon, de ez nem feltétlenül bátoríthatja a tiltott szerek használatára a sportolókat. Most még annyira sem érdemes doppingolni, mint máskor, és veszélyes is. A vírus és a tokiói olimpia elhalasztása a doppingellenes szervezeteket és a sportolókat is új helyzet elé állította.