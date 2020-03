A Liverpool már 30 éve nem nyert angol bajnoki címet, idén azonban minden korábbinál közelebb kerültek ahhoz, hogy megszakítsák ezt a sorozatot. Mindössze hat pontra voltak attól, hogy matematikailag is ők legyenek a bajnokok, ám ekkor a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, és senki sem tudja, hogy mikor folytatódhat a szezon. Az is elképzelhető, hogy az idén nem hirdetnek bajnokot, de a Manchester City játékosa, Ilkay Gündogan szerint ez nem lenne igazságos, és ő ekkor is a Liverpoolnak adná a bajnoki címet.