Módosították a szegedi rektor közleményét, pedig benne volt egy településnév is

Az RTL Klub bő egy hete lehozta: koronavírussal fertőződött meg egy szegedi orvos, aki korábban Ausztriában síelt, ám karantén helyett bement dolgozni, és operált is. A Szegedi Tudományegyetem rektora, Rovó László később közleményt adott ki a riportra reagálva, ebben azt írta, Dél-Tirolban járt, ami nem volt veszélyeztetett terület, emiatt nem vonult karanténba. A 24.hu egy kereséssel ráakadt a közlemény egy másik verziójára, amiben ennél pontosabb információ is található: ebben az áll, hogy Dél-Tirolban, Sölden mellett volt síelni.

...magáncélú külföldi utazáson vettem részt Tirol déli részén Sölden mellett a hónap elején

– állt az egyik verzióban.

Sölden egy osztrák település, amiről a lap azt írja, hogy már március elején a vírusfertőzés egyik gócpontja lett, és nem sokkal a rektor hazaérkezése után korlátozásokat vezettek be, végül március 17-én le is zárták a települést. Még a lezárás előtt Tirol tartomány honlapjára felkerült egy figyelmeztetás, amiben az osztrák hatóságok arra kértek mindenkit: aki február 28. előtt a településen járt, az vonuljon önkéntes karanténba, írják. Felsoroltak több különösen veszélyes települést is, közöttük Söldent.

Ahvg.hu megtalálta, hogy a SZTE Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezetének Facebook-oldala már március 22-én jelezte, hogy változott a közlemény szövege:

A Szeged365-ön még az a szöveg szerepel, amiben Sölden is benne van. Rovó ellen etikai eljárást indít az orvosi kamara.