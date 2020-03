Karantént rendeltek el egy érdi idősotthonban, megfertőződött egy ottlakó

A 24.hu információi szerint egyetlen lakó sem hagyhatja el a szobáját április hatodikáig az érdi Betegápoló Irgalmasrend Szent József Otthonban, a pénteken elrendelt karantén mintegy 90 főt érint. A lap úgy tudja, azért volt szükség az intézkedésre, mert az otthonban egy főnél igazoltan kimutatták a koronavírus-fertőzést. Megkeresték az intézmény vezetőjét, Kövér Máriát, aki csak annyit mondott, hogy a lakók és a munkatársak tesztelése folyamatban van. A polgármester, Csőzik László azonban megerősítette a 24.hu értesüléseit a karanténról. Azt mondta, a járási tiszti főorvos, Katona Ildikó a hivatalt is értesítette a karantén elrendeléséről.

Fotó: GoogleMaps

Csőzik közölte azt is: hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében az önkormányzati fenntartásában álló szociális gondozási központ idősotthonában már korábban elrendelte, hogy az ott dolgozóknak is be kell költözniük az intézménybe a veszélyhelyzet érdekében. A 24.hu információi szerint a tiszti főorvos elrendelte azt is, hogy az otthon dolgozói kizárólag egyéni védőfelszerelésben végezhetnek munkát az intézményben. A lakók evőeszközeit, textíliáit is szigorúan elkülönítve kell kezelniük.

Az Index kereste az ügyben az illetékes járási tiszti főorvost, amint választ kaptunk kérdéseinkre, frissítjük cikkünket.

