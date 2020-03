Hetek óta várja a kimentést egy csapat magyar a francia Alpokban

Március 17-e óta várja a kimentést a francia Alpokban található Les Deux Alpes nevű faluban hét ott dolgozó magyar, akik a francia síközpont egyik szállodájában dolgoznak felszolgálóként. A csapat a járattörlések miatt repülővel nem tud hazajutni, most a külügyminisztérium segítségét kérik, hogy egy kisbusszal mégis haza tudjanak jutni – írja a Magyar Nemzet.

A hétfős csapat tagjai április 25-ig dolgoztak volna a síközpontban, a lapnak nyilatkozó Langó Réka pedig azt is elmondta, hogy a faluban tud még két magyarról, akik a helyzet miatt nem tudnak hazajutni. Les Deux Alpes-ban két hete tart a kijárási tilalom, az élelmiszerboltokat és a gyógyszertárakat kivéve minden be is zárt. Az utcára csak egy formanyomtatvány kitöltése után, nagyon szükséges esetben lehet kimenni, de a beszámoló alapján ezt nem igazán ellenőrzi senki.

A szállodában dolgozó magyaroknak bizonyos szempontból szerencséje van, ugyanis a lakhatásuk és az étkezésük is biztosított, a hazajutás azonban trükkösebbnek tűnik. Langó a lyoni konzulátussal, a párizsi nagykövetséggel valamint a magyar konzuli szolgálattal is egyeztetett, de a közvetlen járatok törlése miatt a hazajutásuk trükkösebbnek tűnik – főleg mert egyelőre azt se tudni, hogy legközelebb mikor indul majd gép Magyarországra.

Éppen emiatt felmerült, hogy egy kilencszemélyes kisbusszal vigyék haza a kint rekedt magyarokat, ami a konzul szerint megoldható is lenne. Ehhez ugyanakkor a külügynek külön engedélyeket kell beszereznie, ami vélhetően hosszabb ideig eltart majd.