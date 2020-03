Karácsony Gergely a nagyobb szállodákra és vendéglátóipari egységeknek járó adó- és járulékkedvezmények kiterjesztését kérte a kormánytól. A kedvezmények most nem vonatkoznak azokra a kisvállalkozókra, akik a turizmusban dolgoznak. A főpolgármester ezen kívül azt is javasolta, hogy tegyék lehetővé, hogy a SZÉP Kártyákkal élelmiszert és tartós fogyasztási cikkre is lehessen költeni.