Egy hónap alatt az Egyesült Államok vált a koronavírus első számú gócpontjává, több mint 150 ezer regisztrált fertőzöttjével már Kínát és Olaszországot is messze megelőzi. A legelső és eddig legnagyobb gócok a globalizáció ideggócainak számító parti államok; Kalifornia, Washington, illetve a túloldalon New York. Azonban Kínával ellentétben a koronavírus az USA minden régiójába be tudott hatolni, a tagállamok kormányzói sorra hirdettek rendkívüli állapotot, a helyzet pedig van, ahol jobban, van, ahol kevésbé, de mára minden amerikai életkereteit meghatározza.