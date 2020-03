Müller: A laboratóriumi vizsgálatok száma jelentősen nőni fog

Újabb ember, egy több krónikus betegséggel küzdő 59 éves beteg vesztette életét Magyarországon a koronavírus miatt. Az elhunytak száma ezzel 16 főre nőtt kedd reggelre, és eközben újabb 46 főnél mutatták ki, ezzel 492-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma – hangzott el az operatív törzs keddi tájékoztatóján.

Müller Cecília elmondta, mára több mint 14 ezer laborvizsgálat történt, és van ok az örömre is, mert folyamatosan távoznak az intézményekből gyógyultan is olyanok, akiknél korábban a koronavírust azonosították.

Az országos tisztifőorvos beszélt az új adatközlési módszereikről, hangsúlyozva, hogy a közölt betegadatok felhívják a kockázati csoportokba tartozók figyelmét a megbetegedés veszélyeire.

Valamennyi elhunyt esetében valamilyen krónikus megbetegedést felleltek a járványügyi elemzés során. A 16 esetben szív- érrendszeri megbetegedéssel, rosszindulatú daganatos megbetegedés, illetve az immunrendszerre hatással lévő, más krónikus betegséggel küzdőkről volt szó.

Müller arról is beszélt, hogy egy anyagcsere-megbetegedés is kockázati csoportba tartozóvá tehet valakit.

Nyilvánvalóan a többszöröse a regisztráltaknak azoknak a száma, akik fertőzöttek, vagy akár már túl is estek a betegségen

– figyelmeztetett ismét. A tisztifőorvos az érintkezések számának csökkentésével lehet lassítani a járványt, és ezért nemcsak a kockázati csoportba tartozókat, hanem az egész társadalmat arra kérte, hogy tartsák be a hatóságok és a szkemberek utasításait és javaslatait.

Az országos tiszti főorvos hosszan beszélt arról, hogy hálás az orvosoknak és az ápolóknak, de köszönetet mondott az állampolgároknak is, és külön azoknak, akik dalolnak:

A magyar ember dalol,

Müller Cecília szerint ezzel a dalszerzők, dalolók csökkentik a feszültséget, amit a bezártság okoz. A tisztifőorvos arról is beszélt, hogy ne káros szenvedéllyel csökkentse senki a feszültséget, de Müller a hiteles hírforrásból való tájékozódást is javaslatként említette.

Sokan kompenzálnak felesleges étkezéssel, próbáljunk meg ezek helyett inkább egy kicsit mozogni

– mondta még a feszültségkezelésről, és hozzátette: különösen kell figyelni a gyermekekre, az ő lelki egyensúlyuk érdekében is praktikus tanácsokkal szolgált.

Vigyázzunk egymásra, vigyázzunk a gyermekeinkre, vigyázzunk az időseinkre, és egymásra!

Kiss Róbert, az operatív törzs rendőr munkatársa a koronavírus-törvény hatályba lépésével kapcsolatban adott tájékoztatást. A Waberer felajánlása révén hétfőn 82 egészségügyi intézménybe tudták kiszállítani az egészségügyi védőfelszereléseket, amelyek az elmúlt napokban érkeztek Magyarországra.

Arról is beszélt, hogy megkezdték munkájukat a kórházparancsnokok és rögtön meg is állapították, hogy minden szükséges eszköz rendelkezésre áll.

A járványügyi veszélyhelyzettel kapcsolatban 103 büntetőeljárás indult eddig, 26 rémhírterjesztés miatt, 19 közveszéllyel fenyegetés miatt, 29 csalás miatt, és 19 járványügyi szabálysértés miatt.

A kijárási korlátozások hatályba lépése óta 943 rendőri intézkedés volt, 822 esetben figyelmeztetéssel zárultak ezek, 90 fő ellen szabálysértési eljárás indult, 13 fő estében helyszíni bírságot szabtak ki.

A hatósági házi karanténban lévő több ezer embert 63 ezerszer ellenőrizték a rendőrök.

Újságírói kérdésekre adott válaszok:



Müller Cecília szerint hipós vízzel kell átmosni a húsvéti tojást, és a sonkát is alaposan át kell főzni.

A maszkok kérdése folyton előkerül, mondta Müller Cecília a mosató szájmaszkok hasznosságára vonatkozó kérdésre. A tisztifőorvos szerint ha valakit megnyugtat, biztonságérzettel lát el egy varrott maszk, akkor viselje, de alaposan, legalább 60 fokos vízben mossa azt ki, és semmiképpen se nyúljon az arcához sem a viselés közben, sem a levételt követően.

A megyei védelmi bizottságok eddig is nagyon fontos szerepet játszottak a védekezésben, mondta Kiss Róbert. Ezek mérik fel a kórházi készleteket például.

Müller Cecília szerint a kijárási korlátozás egyértelmű, már valahol tartózkodnak az emberek: ha a nyaralójukat választották, akkor onnan van kijárási korlátozás, semmiképpen sem szabad most helyszínt változtatni, csak a jogszabályban meghatározott esetekben.

Ha hiteles tájékoztatást szeretne, kövesse sajtótájékoztatóinkat, felelte Kiss Róbert arra a kérdésre, miért nem kapnak a települési polgármesterek több információt és felhatalmazást arra, hogy tájékoztassák a lakosságot.

Az intenzív-terápiás részlegek folyamatos kapacitásbővítése, ágyfelszabadítás zajlik a járvány terjedése miatt, és amennyiben több beteg lesz, annyival több kórházat és kórházi osztályt fognak bevonni a kórházi kezelésre szoruló betegek ellátásába, mondta Müller.

A nagymágocsi idős otthonból elszállított betegekkel kapcsolatban betegjogi okokból nem adtak bővebb felvilágosítást.

A betegellátók, egészségügyi dolgozók, rendvédelmi szervek – megvan a hierarchiája abban, hogy kinek fontos viselnie maszkokat, ez az álláspontunk egységes a WHO utasításaival. "Ha valakinek biztonságérzetet ad, annál nem ellenezzük, az viselje, de viselje helyesen és megfelelő körültekintéssel", mondta Müller Cecília, aki szerint a maszk viselése helytelenül, archoz nyúlkálással "kifejezetten kockázatos lehet".

Eddig 5500 magyar állampolgárt szállítottak haza külföldről, a napokban az Egyesület Államokból további több mint 250-en érkeznek haza. Tirolból éjjel jöttek haza sokan azután, hogy ott kitöltötték a házi karantént, és negatív teszttel rendelkeztek – ezért nekik itthon nem kell újabb karanténba vonulni.

A kijárási korlátozásokkal kapcsolatos magatartási szabályok betartásában a vásárlók együttműködését, nem pedig biztonsági őrök fegyelmezését kéri a hatóság.

"Az idősek maradjanak otthon, ne kockáztassák az egészségüket, mert ők sérülékeny csoporthoz tartoznak", mondta Müller Cecília ismét, és kérte, hogy inkább a szabad idősávban se menjenek vásárolni. Kérjenek segítséget, ezt az idősávot pedig csak végszükség esetén vegyék igénybe.

Több rendőrt vezényeltek az utcára, így több rendbontást, közterületi garázdaságot tudtak megakadályozni, állította Kiss Róbert a rendőrségi fellépésre vonatkozó kérdésre.

Előfordul olyan helyzet, hogy egy külföldről hazautazott állampolgár nem tud otthonába hazatérni, mert a környezetében, családjában kockázati csoportba tartozó személy van. Ezt lehet jelezni a hatóságoknak, és akkor segítenek elhelyezni 14 napra, amíg a lejár a karantén.

Nincsen "elfogadható értéke" a megbetegedések számának, ahogyan azt a Magyar Hírlap kérdezte, mondta Müller Cecília. "A fertőzöttek számának a lakossághoz való viszonya az, ami a legjobban jellemzi a fertőzések arányát", fogalmazott kissé érthetetlenül, de vélhetően arra utalt, hogy az egész ország érintett már a járványban.

Nem határozható meg egy számmal, hogy mikortól tömeges a járvány, mondta Müller Cecília, megismételve: a tömeges megbetegedés küszöbén állunk.

Több gyermek és kiskorú is megbetegedett, van köztük kisbaba is, lélegeztetni egyiküket sem kell, de van súlyosabb eset, és van, akinek segíteni kell a könnyebb lélegzésben. De vannak olyan fertőzöttek, akik kontaktként jelentkeztek és semmilyen tünetük nincs.

Egy újabb eljárásrend készül, jelentette be Müller Cecília, ez már az ötödik lesz a járvány Magyarországra érkezése óta. Mindig az aktuális eljárásrend szerint kell a vizsgálatokat elvégezni. Jelen pillanatban, amennyiben gyanú merül fel, telefonon értesítse a háziorvosát a magát érintettnek gondoló állampolgár, és a háziorvos intézkedik a laborvizsgálatról.

Kórházi kezelésre magas láz, légszomj, fulladás esetén van szükség, mondta a tisztifőorvos.

Nem vészforgatókönyv készül, hanem az intézményeknek békeidőben is kell rendelkeznie olyan egészségügyi válsághelyzeti tervvel, aminek előkészítése és frissítése most a feladatuk volt, mondta Müller a kapacitások átrendezése és bővítése ügyében.

Eljárásrend, módszertani ajánlások és utasítások, valamint a koronavírus kézikönyve is az orvosok felkészítését szolgálja, mondta a tisztifőorvos a gyógyítók szakmai felkészítését érintő kérdésre.

Mindenhol el lehet kapni a koronavírust, nem kell hozzá fitneszterem – mondta Müller Cecília, aki időben és térben elkülönülten javasolja a testmozgást, ahogy a fodrászkodást is.

A koronavírusos egészségügyi szűrőlapon felmerülő, megelőző kérdések mind-mind indokoltak a gyanú kizárása, vagy megerősítése érdekében.

A napokban kutatást indítanak a Nemzeti Népegészségügyi Központban és a Dél-pesti Centrumkórházban a koronavírus-fertőzésből kigyógyultak ügyében, hogy magyar kutatók is vizsgálni tudják, immúnissá válnak-e a vírusra azok, akik egyszer már átestek a betegségen.

Az Index egyébként ezeket a kérdéseket küldte el kedden az operatív törzsnek: