Luca két hete koronavírusos, ezek a kalandjai az egészségügyben

Kétszer is pozitív lett a koronavírus-tesztje olvasónknak, Lucának, aki arról számolt be, hogy ennek ellenére aránylag könnyen megúszta a betegséget. Luca elmondta lapunknak, hogy telik egy magyar koronavírusos két hete, és több általa tapasztalt furcsaságról is beszámolt.