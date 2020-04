Karácsony: Öncélúan likvidálnák a települések önállóságát

Hogy jön ki Sára Botonddal, a fővárosi kormányhivatal vezetőjével?

Én mindenkivel jól kijövök, ez nem lehet probléma. Legutóbb a védelmi bizottság ülésén találkoztunk, bár a jelek szerint ez sem az a fórum, ahol érdemi kommunikációra van mód. Megfogalmaztunk egy csomó kérdést és kérést, közte a védőfelszerelésekre vonatkozó igényeinket, mert a kormány azt kérte, ezt a kormánymegbízotton keresztül intézzük. Pár nap múlva jött egy is levél, hogy az igényeket az operatív törzshöz továbbították.

Számított rá, hogy kaphat egy fideszes főnököt?

Az én főnökeim a budapestiek – egy részük kétségtelenül Fidesz-szavazó. Hogy mire számítottam a kormánytól, azt most háttérbe szorítja a járványveszély elleni védekezés, amikor minden politikai szereplőnek pont úgy kellene eljárni, ahogyan azt elvárjuk a polgároktól: együttműködve, méltányosan. Elfogadom, és ezt el is mondtam, hogy a kormánynak rendkívüli helyzetben rendkívüli jogosítványokra van szüksége, hiszen most emberéletek múlhatnak a gyorsaságon. De pontosan ez a helyzet az önkormányzatoknál is.

A tegnap éjfélkor benyújtott a javaslat, amely a helyi védelmi bizottság előzetes jóváhagyásához kötné a polgármesteri döntéseket ezzel, vagyis a Fidesz által eddig hangoztatott érvekkel is szembemegy. És ezzel a legnagyobb baj, hogy ezen emberek egészsége és élete múlhat. Választói legitimációval rendelkező polgármesterek helyett egy kormányzati kinevezettekből, rendőrökből, katasztrófavédőkből, katonákból, rosszabb esetben pártkatonákból álló bizottság napokig ülhet a javaslatok fölött, amelyek nagy részéről ráadásul ismereteik sem lehetnek. Mire jó ez? Mi köze az alezredesnek az idős gondozáshoz, a járóbeteg-ellátáshoz, vagy a hajléktalan-ellátáshoz? Mit tud ő a közösségi közlekedésről, vagy a köztisztasági feladatokról? Mi alapján dönt, mégis? Ez a javaslat nehezíti, lassítja a járvány elleni védekezést. Azt a védekezést, amihez a kormány eddig csak feladatokat adott, de pénzügyi támogatást nem az önkormányzatoknak. Hogy egy klasszikust idézzek: ha már segíteni nem tudnak, legalább ne akadályozzák a munkánkat.

Tudott róla előre, hogy ilyen tervekkel állhat elő a kormány?

Nem. Pedig ugyebár adott a miniszterelnök kimondott szava: rólunk nem hoznak döntést nélkülünk.

Mikor egyeztetett utoljára a kormányoldal képviselőivel, vagy akár a fővárosi kormányhivatal vezetőjével?

Tegnap több miniszterrel és államtitkárral is beszéltem. Erről a javaslatról nem volt szó, azt kollégáim a parlament honlapjáról küldték át nekem hajnalban.

Mi indokolhatja ezt a lépést?

Semmi olyan ami az ország hasznára van. Az önkormányzatok az elmúlt hetekben heroikus munkát végeztek országszerte, pártállástól függetlenül. Miközben mindenki azonnali súlyos bevételkieséssel szembesült, az egészségügyi és a szociális feladatok megsokasodtak, a helyi vezetőknek fontos szerepük volt abban is, hogy a lakosságot rábírják a járványvédelmi előírások betartására. Sokan szereztek be védőfelszereléseket a frontvonalban teljesítő munkavállalóiknak, tesztelési kapacitások is megjelentek. Mindezt úgy, hogy a kormányzattól feladatok ugyan jöttek, de támogatás nem. Most pedig öncélúan likvidálnák a települések önállóságát, ennek a totális hatalomgyakorláson kívül nincs értelme, viszont megakaszthatja a védekezést és emberéletekbe kerülhet.

A fővárosi védelmi bizottságban volt erről szó?

Ez a bizottság eddig egyetlen alkalommal ülésezett, megkésve és nem túl produktívan. Természetesen nem volt szó hasonlóról. Megjegyzem a Tarlós-Orbán megállapodás szerint nekem kellene vezetni a helyi védelmi bizottságot.

Ám ön erről lemondott. Konkrétan a főpolgármester milyen döntéseit érinti ez a törvénymódosítás?

A katasztrófavédelmi törvény azt írja elő, hogy veszélyhelyzetben a főpolgármester gyakorolja a Fővárosi Közgyűlés jogköreit, a helyi polgármesterek pedig a képviselő-testületek jogköreit. A lakájmédia próbálta ezt is félremagyarázni, míg rá nem jöttek, hogy ez egy 2011-es, a fideszes többség által elfogadott törvény kötelezvénye. Ezzel eddig tudtommal csak fideszes polgármesterek éltek vissza: Szekszárd, Komló, vagy Nagykanizsa – szerintem gyomorforgató – példája ismert. Mi a fővárosban ezzel nem élünk vissza, én csak olyan döntést írok alá, amelynek van többségi támogatottsága, és mindenben egyeztetek az ellenzéki Fidesz-frakcióval. A kormány törvénymódosító javaslata lényegében gyámság alá helyezi az önkormányzatokat. A veszélyhelyzet idején a polgármesterek döntenek a beszerzésekről. Tesztek, maszkok beszerzésénél akár 5 perc is számít, hiszen az egész világ ugrik a készletekre. Ha ezt a törvényjavaslatot elfogadja a kormány, akár napokat várhatunk arra, hogy jóváhagyást kapjon a döntés. A fővárosban és a kerületekben normális időszakokban havonta kétezernél több döntés születik. Ha ezeket egyesével kell jóváhagynia a védelmi bizottságoknak, lényegében működésképtelenek lesznek az önkormányzatok és elveszítik képességüket a gyors reagálásra. Márpedig ezen most tényleg emberéletek múlnak.

Ezek szerint a katasztrófavédelmi törvényben meghatározott jogosultságát a katasztrófavédelmi törvény kiegészítésével vonnák vissza?

Igen, csakhogy nem választott testületre, hanem választói legitimáció nélküli, kinevezettekből álló bizottságra testálja. Egy olyan szabályozás alapján, ami katonai konfliktusra született. De ideje lenne észrevenni, hogy ezt a válságot nem tisztekkel, sokkal inkább tesztekkel lehet kezelni. Ez egy egészségügyi, szociális és gazdasági válság, aminek a kezelésében a helyi ismeretekkel és választói felhatalmazással rendelkező polgármesterekre nagyon fontos szerep hárul.

Gyakorlatilag mit jelent ez a következő időszakra nézve Budapestnek?

Ha megszavazzák ezt a javaslatot, akkor éppen abban a szakaszban nő meg a város reakcióideje, amikor gyorsaságra lenne szükség. Budapest és a kerületek vezetői döntéshozók helyett javaslattevőkké válnak, lassul minden és a döntéseket olyan emberek hozzák meg, akik nem rendelkeznek kellő információval, a helyi ügyek, a lakosság ismeretével. Nem lehet olyan hatalmi akarat, ami felülírja az emberélet védelmét.

Ez az egész azt is jelenti, hogy ezentúl nem oszthat maszkot, védőfelszerelést, vagy akár befolyásolhatja a fővárosi egészségügyi dolgozók tesztelésére vonatkozó döntését is?

Igen, erre is vonatkozik a javaslat. Ha én holnap tudnék maszkot venni, de ezt valaki 5 nap alatt bírálja el, az emberek egészségét, életét veszélyezteti. Nem lehet más megoldás, mint hogy ezt a javaslatot azonnal visszavonják.

(Borítókép: Huszti István / Index)