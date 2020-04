Az FKF folyamatosan szedi a szemetet a járvány ideje alatt is, ezért egy közleményben sorolták fel, mit kérnek a lakosságtól ahhoz, hogy a kukások biztonságát növelni tudjuk. Például a használt papírzsepiket most kérik, hogy ne csak úgy bedobják a kukába, hanem külön csomagolják be. Erre nagyszerűen használhatóak a boltban kapott, egyszer használatos műanyag zacskók, bár többek közt ezt is kérik, hogy ezekből minél kevesebbet próbáljunk hazavinni.