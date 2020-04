Zalaegerszegen a lakosok ingyen kapnak védőmaszkot

A zalaegerszegi önkormányzat a város minden lakosának eljuttat egy többször használható védőmaszkot a koronavírus-fertőzés terjedésének megakadályozására, írja az MTI. Szerdán már ki is postázták az első ötezer, többször használható egészségügyi szájmaszkot abból a 60 ezerből, amelyet az önkormányzat szétoszt a lakosság körében. Balaicz Zoltán polgármester jelezte: szerdán újabb kétezer maszk érkezett, csütörtökön pedig további négyezer darabot várnak az ütemezetten két hét alatt megérkező teljes szállítmányból.

Terézváros lakói is hamarosan kapnak majd szájmaszkokat a helyi önkormányzattól. A szájmaszkok jövő héten érkeznek , és csomagolás után meg a postaládákba dobják majd be azokat az önkéntesek. A maszk mellé a járvánnyal kapcsolatos legfontosabb tudni- és tennivalókról is tájékoztató anyagot küld az önkormányzat. Soproni Tamás polgármester közleményében hangsúlyozta, hogy a legfontosabb továbbra is az, hogy aki csak teheti, maradjon otthon, és mindig csak egy ember menjen vásárolni, amikor az már nagyon szükséges.

A szájmaszk viselését egyébként több hazai település is kötelezővé tette, néhány napja Velence hozta meg ezt a döntést, majd Lengyel Róbert, Siófok polgármester rendeletben kötelezte a helybéliket, hogy közintézményekben, patikákban, üzletekben viseljenek védőmaszkot, vagy takarják el az orrukat, szájukat sállal. A szabályt megsértőket enyhébb esetben figyelmeztetik, de 5 ezertől 50 ezer forintig terjedő helyszíni bírságot vagy 200 ezer forintig terjedő közigazgatási bírságot is kiszabhatnak. Az önkormányzat a 25 ezer lakosú városnak 5 ezer szájmaszkot vásárolt, amelyeket siófoki üzletekben, hivatalokban tesznek ingyen hozzáférhetővé.