Közfeladatot ellátó személy lehet a hivatásos sofőr?

Többek között a hivatásos gépkocsivezetők közfeladatot ellátó személyekké nyilvánítását és az egyes helyeken kaotikus állapotokat okozó karanténszabályok azonnali feloldását kéri a kormánytól a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete (MKFE) és a a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (NiT Hungary).

A két szervezet szerdán kiadott közleménye szerint azt szeretné elérni, hogy a járványhelyzetre tekintettel a kormány

vonja be az autóbuszos személyszállító és az árufuvarozó vállalkozásokat a gazdasági támogatást igénylő ágazatok közé,

terjessze ki az ágazatra a munkahelyvédelmi rendelkezéseket,

és hirdessen ki a közúti szállításban tevékenykedő munkavállalókra vonatkozó speciális rendelkezéseket (ide értve a hivatásos gépkocsivezetők közfeladatot ellátó személyekké nyilvánítását, valamint a korábban meghozott, sofőrökre vonatkozó karanténszabályok azonnali feloldását)

A személyszállító autóbuszos vállalkozások túl vannak a huszonnegyedik órán, az autóbuszok gyakorlatilag 100 százaléka áll, február óta szinte minden megrendelést visszamondtak a megbízók, miközben a helyzet normalizálódására a következő hónapokban, de akár az előttünk álló évben sincs sok remény – jelentette ki Dittel Gábor, a NiT Hungary ügyvezető főtitkára.

Karmos Gábor, az MKFE főtitkára szerint szakmailag egyes esetekben nem megfelelően átgondolt intézkedések, az ágazat túlélését, a vállalkozások támogatását és helyzetbe hozását segítő lépések halogatása már rövid távon is oda vezethet, hogy a magyar közúti fuvarozók a korábbinál is gyorsabban veszítik el pozícióikat a nemzetközi, sőt a hazai piacokon is.

A nem átgondolt intézkedések közé sorolják a fuvarozók például a tisztiorvosnak azt a múlt heti rendelkezését, ami szerint minden Magyarországra belépő terehautó-vezetőnek házi vagy orvosi karanténba kell vonulnia 14 napra. A határozat káoszt okozott határon, ezért 24 óra múlva vissza is vonták.

Csakhogy elfeledkeztek arról a többszáz teherautósofőrről, akik a határozat érvényességének 24 órájában léptek be Magyarországra, és még mindig érvényes rájuk a hatósági karanténhatározat, hacsak el nem indultak újabb fuvarba. Mint ebbe a csapdába került olvasónk írja:

Ha pár órával korábban, vagy pár órával később érkezem a határhoz, akkor nem lennék most abban a helyzetben, hogy itthon kelljen ülnöm, vagy éppen fuvarban lennem.

Durva influenza vagy veszélyes világjárvány?

Vannak, akiknek már nincsenek kérdéseik,

És vannak, akik az Indexet olvassák!

Támogasd te is a független újságírást, hogy ebben a nehéz helyzetben is tovább dolgozhassunk! Kattints ide!