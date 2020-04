Két magyar-szlovén határ is megnyílik az ingázók segítésére

Magyarország és Szlovénia rendőr-főkapitányai megállapodtak arról, hogy megnyitják a határokat Bajánsenyénél és Kétvölgynél, írja a police.hu.

A megállapodás szerint április 2-án reggel 6-kor nyitják meg a határokat, amin átléphetnek azok az ingázók, akik

A két ország valamelyikének állampolgárai

Rendelkeznek munkáltatói igazolással vagy a megművelt földterület tulajdonjogát/használati jogát igazoló papírral

A határmenti ingázók mentesülnek a beléptetési tilalom és a 2 hét karantén alól is. A Bajánsenye-Hodos, valamint a Kétvölgy-Cepinci határokat is az ő segítésükre nyitják meg, viszont arra felhívják a figyelmet, hogy be kell tartani azoknak az országoknak a kijárási korlátozásait vagy tilalmait, amikbe belépnek.