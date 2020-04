Ellenzék: A kormány Orbán Viktort tenné meg mindenki polgármesterének

"Ha már nem segítenek, legalább ne akadályozzák a járvány elleni védekezést – nem az enyém a mondat, de mindennél jobban illik most ide, amikor a kormány lényegében el akarja vonni a demokratikusan választott polgármesterek jogköreit" – reagált Karácsony Gergely arra, hogy Semjén Zsolt éjjel benyújtott törvényjavaslatával, úgy módosítaná a kormány a katasztrófavédelmi törvényt, hogy a választott önkormányzatok, polgármesterek ne dönthessenek önállóan a veszélyhelyzet ideje alatt.

A parlament elé terjesztett kormányjavaslat arról szól, hogy a közvetlen választói legitimációval rendelkező polgármesterek helyett a zömében rendőrökből, katonákból, olykor pártkatonákból álló védelmi bizottságok hozhatnak döntéseket. Sok baj van ezzel a javaslattal, de leginkább az, hogy emberek egészsége és élete múlhat rajta. Márpedig nincs az a hatalmi akarat, ami többet érne az emberéletnél

– írta Karácsony Facebook-oldalán. Budapest főpolgármestere szerint ez most nem egy katonai, hanem egészségügyi, szociális és gazdasági válság, amelynek kezelésében a választói legitimációval, egyben helyismerettel rendelkező önkormányzatok és polgármesterek kiemelt szerepet kell kapjanak. Mi pont azt akarjuk, amit éjjel-nappal minden csatornán a polgároktól kérünk: együttműködést. Ha a mindennél fontosabból, a ránk bízott településeken élők egészségének és életének védelméből indulunk ki, nem lehet más út, csakis ennek a kormányjavaslatnak a visszavonása.

A kormány Soproni Tamás terézvárosi polgármester szerint a demokratikusan megválasztott polgármesterek döntési jogát készül megvonni. A Fővárosi Közgyűlés Momentum-frakciójának vezetője közölte:

amennyiben az országgyűlés elfogadja Semjén Zsolt törvényjavaslatát, a fideszes kormányhivatal-vezető Sára Botond és csapata veszi át a hatalmat a kerületekben.

A közlemény szerint a fővárosi Momentum-frakció polgármesterei Józsefvárosban, Terézvárosban és Újpesten az elmúlt hetekben folyamatosan hoztak meg olyan döntéseket, amelyek a járvány közvetlen vagy közvetett hatásainak enyhítésére szolgálnak:

megszervezték az idősek, betegek ellátását;

nagy értékben rendeltek be élelmiszer- és tisztálkodószer csomagokat a rászorultaknak;

rendelkeztek az önkormányzati üzlethelyiségek bérletidíj-kedvezményeiről;

koronavírus-alapot hoztak létre;

mosható maszkokat szereztek be a helyi lakóknak;

módosították a szociális rendeleteket, hogy hatékonyabban segíthessék a legelesettebbeket;

gondoskodtak a háziorvosi rendszer átszervezéséről, a betegellátásról.

Soproni úgy fogalmazott: "a fideszes kinevezett Sára Botond és csapata csupán megakadályozni vagy lassítani tudja ezen döntések meghozatalát és a járványhelyzet kezelését".

Ha a kormány elveszi a demokratikusan megválasztott vezetők döntési jogát, ha rákényszeríti őket, hogy fideszes tisztviselőknél kilincseljenek, akkor egy újabb lépést teszünk a rossz irányba a demokrácia-diktatúra tengelyen

– írta, hozzátéve, szerintük számos település pont azért választott októberben ellenzéki polgármestert, "mert elegük volt a fideszes bábokból. Abból, hogy valójában Orbán Viktor a polgármesterük", ez a törvénymódosítás azonban éppen ezt a helyzetet állítaná vissza.

A momentumos polgármesterek közösen tiltakoznak a törvény elfogadása ellen, és erre kérik pártszínektől függetlenül a többi polgármestert is. Mindehhez Pikó András annyit tett hozzá az Indexnek:

A tervezett törvénymódosítás azzal, hogy a fővárosi védelmi bizottség előzetes jóváhagyásához kötné a járványügyi vészhelyzetben hozott polgármesteri intézkedéseket veszélyeztetné az állampolgárok biztonságát. A polgármesterek különleges jogosítványai, melyek jól körülhatároltak, épp azt a célt szolgálják, hogy a lehető leggyorsabban szülessenek meg a polgárok érdekében a leghatékonyabb intézkedések.

Józsefváros független polgármestere kiemelte, az elmúlt napokban az új, a járvány miatt kialakult kritikus élethelyzetek miatti segítségnyújtás érdekében módosítania kellett a szociális rendeletet olyanok megsegítése érdekében, akiknek azonnal kell az önkormányzat segítsége és akiknek érdekében le kellett rövidíteniük a lehető legkisebb időtartamra az elbírálás és juttatás idejét.

Pikó szerint azonban

az új rendszerben a 23 kerület polgármesterével együtt én is szépen beállok a sorba és várok, amíg a fővárosi védelmi bizottság tagjai, ki tudja milyen információk alapján eldöntik, hogy a szociális rendeletmódosításunk szakmailag megfelelő? És addig a válságba került emberek is várjanak és ha igen, meddig? Ez egy végiggondolatlan és működésképtelen rendszer, amely azzal, hogy késlelteti a fontos döntéseket, komolyan veszélyezteti az állampolgárok biztonságát. Mindezt csupán azért, mert politikai gyámság alá akarják helyezni a polgármestereket

– fogalmazott.

Arról már beszámoltunk, hogy Baranyi Krisztina ferencvárosi polgármester a Facebookon reagált, és azt írta, ha ezt így elfogadják, a jövőben engedélyt kell majd kérnie ahhoz a tervezett lépéshez is, hogy százezer maszkot vásároljon a kerület lakóinak.

Ha ezt elfogadja a parlament, Sára Botond, a bukott polgármester, a honvédség, a katasztrófavédelem és a rendvédelmi szervek vezetői fogják átvenni a hatalmat a kerületekben

– fogalmazott.

A közvetlenül megválasztott polgármestereket még a veszélyhelyzet idején sem lehet pártkatonákra lecserélni, közölte az MSZP is. A párt szerint

a Fidesz a járvány elleni sikeres védekezést veszélyezteti azzal, hogy meg akarja fosztani a városvezetőket a jogköreiktől és politikai kinevezetteket akar a helyükre ültetni.

A közlemény szerint ennek a lépésnek csupán két kicsinyes oka van. Mint fogalmaztak, "az egyik, hogy a Fidesz még mindig nem tud beletörődni a tavaly októberi választási vereségébe, másrészt Orbán Viktor nem tudja elviselni, hogy az ellenzéki polgármesterek eredményesebben veszik fel a harcot a járvány elleni küzdelemben, mint a kormány".

Orbán Viktor, ha már nem tud segíteni az önkormányzatoknak, akkor legalább ne akadályozza a munkájukat

– írták a kormányfő egy korábbi retorikai fogását visszaidézve.

Nem a koronavírus-járvány megfékezése és nem a magyar emberek védelme Orbán Viktor elsődleges célja, hanem diktatúrájának teljes, módszeres kiépítése

– írta Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke is. A képviselő szerint Orbán Viktornak a koronavírus-járvány kellős közepén az a legfontosabb, hogy a budapestiek akarata ellenére mégiscsak beépítse a Városligetet, blokkolja a főpolgármester és a fővárosi közgyűlés intézkedéseit, és még a színházi felügyelőbizottságokba is a saját embereit ültesse. Ezenkívül sunyi módon a Budapest–Belgrád-vasútvonal milliárdos kínai beruházásának részleteit is titkosítani akarja, fogalmazott. A Párbeszéd frakcióvezetője felszólította a kormányt a törvény azonnali visszavonására, és követelte, hogy "ne az ellenzéket és a magyar embereket akarja legyőzni, hanem a koronavírus okozta veszélyhelyzet megoldására koncentráljon".

A Jobbik szerint máris kimutatta a foga fehérjét a kormány. "A március 11-én kihirdetett veszélyhelyzet óta semmilyen segítséget nem kaptak az önkormányzatok a védekezéshez, azt kizárólag a saját hatáskörben, a saját terveik és természetesen a saját forrásaik alapján hozták meg", írta Potocskáné Kőrösi Anita és Dudás Róbert, a Jobbik két alelnöke. A közlemény szerint

az önkormányzatiság és a demokrácia végét jelentené, ha a fideszes kétharmad - feltéve a koronát az elmúlt tíz év jogtiprásaira -, a veszélyhelyzet ürügyén elvonná a választott önkormányzatok, polgármesterek önálló döntési jogkörét.

A párt szerint ez egy diktatórikus beavatkozás, ami ráadásul a hatékonyság rovására mehet és sok ember életébe kerülhet.

Minden város fideszes közgyűlést kap?

– tette fel a kérdést Facebook-oldalán Márki-Zay Péter is. Hódmezővásárhely független polgármestere szerint a polgármesterek rendkívüli döntési felhatalmazásának lehetőségénél a katasztrófavédelmi törvény a hatékonyságra hivatkozik, ez azonban innentől értelmetlen, hiszen a polgármesterek nem tudnak majd azonnali döntéseket hozni, minden intézkedésük öt napra fel lesz függesztve.