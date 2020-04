Újabb hat egyetem kerül át alapítványi működésbe

A kormány újabb hat egyetem működési és finanszírozási modellváltásáról döntött - közölte Bódis József, az Innovációs és Technológiai Minisztérium felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkára az MTI-vel. Az ezzel és a további átszervezésekkel kapcsolatos törvénymódosítást kedden nyújtotta be a szaktárca a parlamentnek.

A kormány arról döntött, hogy 2020. július 1-jétől az alábbi egyetemek alapítói és fenntartói jogai a közvetlen állami fenntartás helyett egy kifejezetten erre a célra alapított vagyonkezelő alapítványokhoz kerülnek:

az Állatorvostudományi Egyetem,

a Miskolci Egyetem,

a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem,

a Neumann János Egyetem,

a Soproni Egyetem és

a Széchenyi István Egyetem.

A "Fokozatváltás a felsőoktatásban" stratégia megvalósulása érdekében meghatároztuk az állami felsőoktatási intézmények fejlődési irányát, azt a folyamatot és feltételrendszert, ami alapján képessé válnak a térség társadalmi-gazdasági környezetét fejlesztő tudományos, innovációs, művészeti és képzési ökoszisztéma hatékonyabb és eredményesebb működtetésére - mondta az államtitkár.

Az államtitkár szerint az új finanszírozás előnye, a hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságot szem előtt tartó szemlélet, amelyet a 2022-től ágazati szinten bevezetendő, előre rögzített teljesítménymutatók alapján, a különböző feladatok sajátosságait figyelembe vevő új finanszírozási elvek támogatnak.

A modellváltás első példája a Budapesti Corvinus Egyetem volt.

Az intézmények nem szakadnak el az államtól, hanem azzal, mint a felsőoktatási szolgáltatásokat megrendelő szereplővel 15-20 éves keretszerződés és 3-5 éves finanszírozási szerződés keretében alakítják ki a kapcsolatukat, amely garanciát jelent a hosszú távú stabil működésre.

Az állam továbbra is stratégiai szerepet tölt be a hazai felsőoktatás életében és a későbbiekben is aktív partnere lesz az intézményeknek - közölte Bódis.

