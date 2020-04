Vitézy: Rossz döntés volt a buszok szombati menetrendjének bevezetése

Szombati menetrenddel közlekednek a BKK járatai, a járatok zsúfoltabbak, mint korábban, ez pedig nem segíti a koronavírus-járvány elleni védekezést, erre hívta fel a figyelmet Fürjes Balázs, Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, valamint Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezérigazgatója.

Megkértük Karácsony Gergelyt, intézkedjen, ne szombati menetrenddel közlekedjen a BKK

– írja a Twitteren Fürjes Balázs. Hozzátette: ez rontja a járványhelyzetet, mert így lehetetlen a távolságtartás reggelente, joggal akadtak ki az utasok. Ezért felkérte Vitézy Dávidot, a Budapesti Fejlesztési központ igazgatóját, hogy segítse az átállást.

Vitézy a közösségi oldalán intézett dörgedelmes felszólítást a BKK vezetéséhez. Mint írja, sok tízezer ember háborodott fel reggel, amikor szembesült azzal, hogy a BKK a szombati menetrend szerint közlekedteti a járatait. Mint beszámoltunk róla, a BKK ezt két napja jelentette be.

Vitézy szerint amióta bejelentették a szombati menetrendet, világos volt, hogy itt valami nem stimmel: egy rendkívüli járványhelyzeti munkanapi menetrend helyett, talán lustaságból, talán nemtörődömségből, de egyszerűen megpróbálták a szombati menetrendeket ráhúzni a mostani helyzetre. Azonban nincs szombat: pont azok maradtak a buszokon és azok járnak dolgozni, akik műszakos munkarendben dolgoznak: azaz ebben a helyzetben is helytállnak értünk, kórházakba, áruházakba, üzemekbe, a közüzemeket biztosító munkahelyekre tartanak reggel 5 és 7 között. Ilyenkor az utasforgalom lényegesen magasabb, mint a szombati.

A BFK igazgatója szerint viszont a reggeli órákban később, az iskolai és irodai munkába járási csúcs idején nyilvánvalóan töredék az utasszáma a normálisnak. Ráadásul nem is lehet a korábbi módon mérni az utasszámot: a járványhelyzet és a tömeges megbetegedések küszöbén a még most is munkába járó emberek joggal várják el, hogy tarthassanak legalább 2 méter távolságot utastársaiktól. Ez azt jelenti, hogy egy buszon már az is zsúfolt érzetet kelt, ami máskor akár alig kihasznált terheltségnek tűnhet.

Vitézy úgy véli, hogy az első, szerdai reggel beigazolta, hogy a BKK rossz döntést hozott a szombati menetrendek gondolkodás nélküli bevezetésével. Az utasok véleménye jól követhető a Facebookon is. Számos olyan járaton, melyen az emberek dolgozni járnak, az elmúlt napokhoz képest a járványhelyzethez mérten kényelmetlen zsúfoltság alakult ki, ráadásul a buszok eleje nagyon helyesen a járművezetők védelmében le van zárva.

Vannak olyan „hétvégi” járatok, amik most értelmetlenül közlekednek, mint a máskor munkanapokon legalább nem közlekedő belvárosi City-troli vagy a Normafáig hosszabbított 212-es. Eközben a munkanapokon a munkába járást segítő 85E, 98E, 101B, 122-es, 282E, 284E stb., azaz épp a kórházak, ipari negyedek dolgozóit szállító járatok egyáltalán nem járnak, pont ezeket állították le.

Vitézy megjegyezte, hogy az agglomerációs Volánbusznál nem követték el ezt a hibát: a legritkább, de munkanapokra kitalált, máskor december végén a két ünnep között alkalmazott menetrendet vezették be. Ez lett volna a helyes lépés a budapesti helyi közlekedésben is, ami ismét rámutatott Vitézy szerint, miért kellene regionális logikában együtt tervezni Budapest és környékének menetrendjeit.

Gyorsan korrigálja a menetrendet a BKK, ahol szükséges

Fővárosi szakági információink szerint a BKK-nak két szempontot kellett mérlegelnie a szombati menetrendre átálláskor. Az egyik, hogy a közlekedési cég továbbra is működőképes legyen, a másik pedig, hogy az utasok és a járművezetők is védve legyenek járványügyi szempontból.

A ritkításra azért volt szükség, mert a BKK-járatok üresen, 10 százalék körüli kihasználtsággal keringenek, a BKK pedig naponta százmilliós veszteségeket halmoz fel. Voltak a cégnek ugyan modellezései, hogy hol van szükség nagyobb ritkításra, hol kevésbé, de ezek nem pontosak. Ezért a szombati menetrendet azzal vezették, hogy azonnal reagálnak ott, ahol szükség van rá, és már másnap korrigálják a menetrendet ott, ahol az szükséges.

Tömve a 3-as metró is

Az alábbi képet a reggeli munkába járások során készítettem a mai nap 6:20-kor. A képen jól látható, hogy a reggel munkába igyekvő dolgozók miatt a 3-as metrószerelvénye tömve van

– írja olvasónk. Az eddigi tapasztalataim szerint átlagosan 6-an voltak egy kocsiban, ezzel szemben a ma reggeli, tízpercenként érkező „szombati” járaton az utasok száma jelentősen megnőtt, mert kevesebb a járat, így több a várakozó utas. Ezzel nem előzzük meg a vírus terjedését, ellenben pont segítjük – tette hozzá.

Keressük a BKK-t a részletes válaszért, mint megtudtuk, a cég hamarosan közleményt ad ki az ügyben.

