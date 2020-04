Intézményvezető: Újra tesztelték az érdi idősotthon lakóját, ezúttal negatív lett

Karantént rendeltek el az érdi Betegápoló Irgalmasrend Szent József Otthonban, miután március végén pozitív lett egy ottlakó koronavírustesztje, írtuk múlt héten a 24.hu értesülései alapján. Az idős férfit egyéb okból szállították kórházba, ezután végeztek rajta koronavírustesztet is, ami pozitív eredményt hozott. A járási tiszti főorvos ezt követően elrendelte a karantént az intézményre azzal, hogy a bent élők április hatodikáig nem hagyhatják el a szobájukat.

A lap most azt írja az intézményvezetőre hivatkozva, hogy a 90 fős intézményben már fel is oldották a járványügyi elkülönítést, mivel az érintett lakót újabb tesztnek vetették alá, és az nem mutatott ki fertőzést. Kövér Mária intézményvezető azt is elmondta a 24.-hu-nak, hogy a férfin négy tesztet végeztek, ebből három negatív lett. Kövér Mária ezután beszélt a járási tiszti főorvossal. Noha a járványügyi intézkedést állítólag feloldották, a figyelmeztető matricát kint hagyják.

Kerestük az ügyben a Pest Megyei Kormányhivatal illetékes járási tiszti főorvosát, de kérdéseinkre nem kaptunk választ.