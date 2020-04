Elkezdték két Covid-19 elleni oltóanyag klinikai tesztelésének első fázisát Ausztráliában, jelentette be csütörtökön az ausztrál kormány tudományos ügynöksége (CSIRO). A CSIRO januárban kapcsolódott be a Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) vakcinafejlesztésre koncentráló globális szervezet munkájába, hogy segítsen a koronavírus elleni oltóanyag kifejlesztésében. Az Oxfordi Egyetemen és az amerikai Inovio Parmaceutical gyógyszergyártó által készített vakcinák állatokon történő tesztelését az Egészségügyi Világszervezet (WHO) hagyta jóvá. A CSIRO ezekkel az oltóanyagokkal kezdte el most a preklinikai tesztelést, görényeken.