Múlt héten írtuk, hogy karantént rendeltek el az érdi Szent József Otthonban, miután pozitív lett egy ott lakó tesztje – most azonban a 24.hu arról számolt be, hogy a 90 fős intézményben állítólag már fel is oldották a járványügyi elkülönítést, mivel az érintett lakót újabb tesztnek vetették alá, és az nem mutatott ki fertőzést. Kövér Mária intézményvezető azt is elmondta a 24.-hu-nak, hogy a férfin négy tesztet végeztek, ebből három negatív lett. Kövér Mária ezután beszélt a járási tiszti főorvossal. Noha a járványügyi intézkedést állítólag feloldották, a figyelmeztető matricát kint hagyják.