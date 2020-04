Koronavírusos a paksi atomerőmű egyik dolgozója

Pozitív lett a paksi atomerőmű egyik dolgozójának koronavírustesztje, erősítette meg az erőmű kommunikációs igazgatója, Kovács Antal a hírt az ATV Híradónak. Az erőműben további 15 dolgozó tesztjét is elvégezték, mind negatív lett. A koronavírusos beteg szerdán már 12 napja házi karanténban volt – az első tesztje ugyan még negatív lett, ám az erőmű kérésére ekkor karanténba vonult. A fertőzést a második teszt mutatta ki, aminek hétfőre lett meg az eredménye.

Kovács azt is elmondta, hogy az eset óta védőruhában dolgoznak az atomerőmű reaktorcsarnokában, ahol egyébként is rendkívül szigorú előírások vannak érvényben, ám a pozitív eset után ezeken még tovább szigorítottak. Ahogy a műszakváltás folyamatán is változtattak, folyamatos fertőtlenítést végeznek, szétválasztották a munkatársakat, valamint áttértek a telefonos- és skype-értekezletekre.

Az ATV által megkérdezett energetikai szakértő szerint az ország energia-ellátása akkor sem kerül veszélybe, ha tovább terjed a járvány, hiszen legrosszabb esetben, szükség esetén importtal is meg tudják oldani az áram- és gázfogyasztás biztosítottságát.