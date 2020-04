Szijjártó: Négymillió maszkot és több százezer védőruhát hoznak a Wizz Air gépei Kínából

A Wizz Air gépei Chicagóból, Los Angelesből, New Yorkból és Miamiból fogják „összeszedni és hazahozni” az ott rekedt magyarokat.

A Wizz Air hat gépe nemrég landolt Pekingben, és szombaton több mint négymillió maszkot, valamint több százezer védőruhát szállít Budapestre – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter pénteki Facebook-bejegyzésében.

A külügyminiszter Váradi Józseffel, a Wizz Air vezérigazgatóval tárgyalt, a tárgyalásról közzétett videóban Szijjártó azt mondta: a Wizz Air kulcsszerepet játszik, több szempontból is. Erről a videó kísérőszövegeben azt írta a fideszes politikus, hogy a légitársaság Magyarország „történelmének legnagyobb hazatérési akciójában” és az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök Magyarországra szállításában is fontos szerepet tölt be.

Szijjártó Péter emellett arról is posztolt pénteken, hogy fogadta a Huawei delegációját is, amelyet Vu Pi-csiang (Wu Biqiang), a Huawei Technologies ügyvezető igazgatója vezet.

A miniszter bejegyzése szerint a kínai Huawei hozzájárul az egészségügyi védekezéshez is, mivel egyebek mellett 50 ezer maszkot adományozott Magyarországnak, ezek péntek reggel érkeztek meg Budapestre.

