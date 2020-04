A BKK szerint péntek óta nincs zsúfoltság a járataikon

Péntek reggelre a legtöbb fővárosi vonalon újra a biztonságos távolságot tartva lehetett igénybe venni a közösségi közlekedési szolgáltatást, szombat reggel óta pedig semmilyen negatív visszajelzést nem kapott a BKK a járatok esetleges zsúfoltságával kapcsolatban - írja a Budapesti Közlekedési Központ egy szombaton kiadott közleményében.

Hétfőtől újra a tanszüneti menetrend szerint indulnak a járatok, amellyel kapcsolatban korábban érdemi kritikát sem a városvezetés, sem a BKK nem kapott

- hangsúlyozza a közlemény, amely szerint "szükségtelenek" azok a "hangulatkeltő cikkek" és a szombati kormányinfón elhangzottak is, amelyek a zsúfoltság elkerülésére alkalmas menetrend kialakítását kérik. Karácsony Gergely főpolgármester kérésére ugyanis már a sokat kritizált új menetrend bevezetésének másnapján járatsűrítésekkel orvosolták a problémát, majd azt is bejelentették, hogy hétfőtől ismét a tanszüneti menetrend lesz érvényben.

A BKK azt is írja: sajnálják, hogy az elmúlt napokban nehézségekkel kellett szembenéznie az utasoknak a kora reggeli, reggeli csúcsidei közlekedés során néhány vonalon.

Dr. Varga Ivett, a BKK vezérigazgatója a szombati menetrend bevezetését ért kritikákra reagálva azt nyilatkozta: a koronvírus miatt kihirdetett veszélyhelyzet olyan szituációt teremtett, amely mindenki számára ismeretlen és váratlan volt, de a BKK szerinte igyekezett minden szempontot figyelembe véve megoldani az 1,75 millió lakosú főváros közlekedését.

Az április 1-i járatritkítás, úgy tűnik, nem kellőképpen számolt bizonyos tényezőkkel, ezért – ahogy azt fent részleteztük is – korrigáltuk, majd visszaállítottuk a menetrendet

- tette hozzá Varga. A BBK közleménye pedig ígéretet tett arra is, hogy továbbra is figyelik majd a járművek kihasználtságát, illetve remélik, hogy hétfőtől ismét "elégedetten használják majd az utasok a fővárosi járatokat hétköznap is."

Ahogy arról az Index korábban már beszámolt: a koronavírus miatt Budapesten 80-90 százalékkal visszaesett a tömegközlekedők száma, ezért a BKK április elsejétől bevezette a hétköznapokra a szombati menetrendet. Bár azzal eleve számoltak, hogy a csúcsidőben a szombati menetrendhez képest több járatot kell majd indítani, a szombati menetrend bevezetése így sem debütált jól a budapesti hétköznapokban. Karácsony Gergely főpolgármester csütörtök reggel személyesen ellenőrizte a buszok telítettségét, és maga sem volt megelégedve.

