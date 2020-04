Karácsony: Ennél sokkal nagyobb a baj

Ennél sokkal nagyobb a baj, mondta az Indexnek Karácsony Gergely arra, hogy mit jelent Budapest számára a gépjárműadóból származó adóbevétel idei elvonása, amelyet Gulyás Gergely jelentett be a szombati kormányinfón. Budapest főpolgármestere szerint ők minden érdemi javaslatcsomagot megtettek a kormánynak ahhoz, hogy az értse:

a főváros nemcsak legnagyobbb létező kulturális, múzeumi, színházi, vendéglátóipari, vagy turisztikai bevételcsökkenést szenvedi el ebben a szezonban, de a jövője is kilÁtástalan emiatt.

A főpolgármester szerint éppen ezért nem az adóbevételek elvonása, hanem a kiseső jövedelmek pótlása lenne az egyetlen értelmezhető kormányzati szándék, főleg, hogy az önkormányzatok végzik az idősek és szociális gondozottak ellátását.

Karácsony egyébként a Facebook-oldalán tette közzé a Budapest gazdasági megmentésére vonatkozó, részletes javaslatcsomagját, miszerint a

járvánnyal való küzdelem tapasztalatai egy irányba mutatnak, hogy fenntarthatóbb és emberségesebb politikára, zöld és szociális fordulatra van szükség.

Ezzel értenek eget az ellenzéki pártok is, álláspontjukról ebben a cikkben írtunk bővebben.

Minden támogatható kormányintézkedés mellé odaállunk, de vannak jobbító javaslataink – közölte az ellenzéki pártok közül elsőként reagálva a Párbeszéd szóvivője. Barabás Richárd szerint pártja nem tudja elfogadni, hogy az önkormányzatoktól a gépjármű súlyadót elvonja a kormány, hiszen az önkormányzatok már jelenleg is jelentős bevételkiesést szenvednek el, iparűzési adójuk lényegében nem lesz, így a most bejelentett 34 milliárdos megvonás Barabás szerint lényegében

AZ ÖNKORMÁNYZATOK ÁLTAL ELLÁTOTT IDEŐS GONDOZÁS ÖSSZEOMLÁSÁT VONNÁ MAGÁVAL.

Barabás azt is mondta, hogy a Párbeszéd szerint nem elegendő a bejelentett, egyszeri 500 ezer forintos pluszjuttatás az egészségügyben dolgozóknak, az ellenzéki párt szerint

AZ ORVOSOK, ÁPOLÓK ÉS TECHNIKAI EGÉSZSÉGÜGYI SZEMÉLYZET FIZETÉSÉNEK AZONNALI, SZÁZ SZÁZALÉKOS EMELÉSÉRE LENNE SZÜKSÉG.

Ezzel ért egyet az MSZP és a DK is is, amely szintént tiltakozott az önkormányzati pénzelvonás ellen.

Megírtuk , ma délelőtt jelentette be Gulyás Gergely miniszter, hogy – többek között – az önkormányzatoktól is pénzt vonnak el a koronavírus-járvány elleni védekezés miatt. Egészen pontosan a településeken beszedett gépjárműadót kell átirányítaniuk az önkormányzatoknak a központi költségvetésnek. Ez összesen 34 milliárd forintot tesz ki, de a kormány gazdaságmentő csomagja meghaladná az összesen 1300 milliárd forintot is.