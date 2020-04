Andrew Cuomo, New York állam kormányzója egy szombati sajtótájékoztatón beszélt a vírus jelenlegi állásáról. A betegek kétharmada nem szorul kórházi ellátásra, így jelenleg 15 ezren vannak kórházban. Kínából és Oregonból is érkezik lélegeztetőgép, és a nemsokára diplomázó orvostanhallgatók már most munkába állhatnak.