Carrie Symonds twitterén jelentette be, hogy a múlt héten a koronavírus fő tüneteivel ágyban feküdt. Ugyan nem tesztelték le, de azok után, hogy élettársa, a britt miniszterelnök is koronavírusos, valószínű, hogy Symond is elkapta a vírust. A nő elmondása szerint már jobban van, erősebbnek érzi magát.