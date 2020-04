Újabb hat beteg halt meg, 678-ra nőtt a beazonosított fertőzöttek száma

Újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 678 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 6 krónikus beteg, közülük öten 77 év felettiek. 58 főre emelkedett a gyógyultak száma is, írja a hivatalos kormányzati tájékoztató oldal.

Az elhunytak között három nő és három férfi van, mindannyiuknál krónikus alapbetegségek álltak fenn. Egy 54 éves nőn kívül 77 és 85 év közöttiek, derül ki a kormányzati oldal táblázatából.

A területi adatokból látszik, hogy most elsősorban Pest megyében terjed intenzíven a fertőzés, április elseje óta az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma Pest megyében (Budapest nélkül értve) egyharmadával nőtt, 98-ról 134-re emelkedett. A fertőzöttek száma továbbra is Budapesten a legmagasabb, a 291 igazolt eset az összes magyarországi fertőzés 42%-a.

Müller Cecília országos tisztifőorvos a pénteki Operatív Törzs tájékoztatóján elmondta, hogy Magyarországon még mindig a csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, noha napról napra nő az igazolt fertőzöttek száma, a megbetegedések pedig Budapesten és a nagyvárosokban csak azért fordulnak sűrűbben elő, mert ezek a települések eleve sűrűbben lakottak.

Arról is beszélt, hogy a hatósági utasítások betartása, a csoportosulások kerülése és az otthon maradás a közös cél, ebben a fegyelmezett lakosság is nagyon nagy segítség, hiszen csak így lehet ellaposítani a járványgörbét, elnyújtani a járványt időben, így fenntartani a betegellátás biztonságát.

Március 11-én veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, ezen a napon nyilvánította a WHO világjárvánnyá az új betegséget. Március 16-án lezárták itthon a határokat, betiltották a rendezvényeket, bezártak a mozik és szórakozóhelyek, korlátozták az üzletek 15 óra utáni nyitva tartását.

A vírussal fertőzöttek száma április 2-án lépte át az egymilliót, a worldometer állása szerint a járvány áldozatainak száma a 60 ezerhez közelít.

A járvány megakadályozása érdekében március 28-tól április 11-ig kijárási korlátozást vezetett be a kormány: ennek értelmében csak munkavégzés és az alapvető szükségletek kielégítése miatt hagyhatják el az emberek otthonaikat. A 65 évnél idősebbek csak 9 és 12 óra között látogathatják az élelmiszerüzleteket, drogériákat, ekkor mások nem is léphetnek be a dolgozókon kívül.

A koronavírusról tájékoztató hivatalos oldal kedden közzétette az elhunytak nemét, korát és alapbetegségeit, illetve egy térképen azt is, hogy megyékre leosztva hol hány fertőzött található az országban.

A fővárosban pénteken 18 embert szállítottak kórházba a Pesti Úti Idősek Otthonából koronavírus-fertőzés gyanúja miatt, öten közülük már igazoltan fertőzöttek, a többiek teszteredményére még várni kell.

