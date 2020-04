Polgármesterek: Orbán szándékosan vérezteti ki az önkormányzatokat

Rövid időn belül a harmadik bevételi forrásától fosztotta meg az önkormányzatokat Orbán Viktor vasárnapi rendelete, amellyel a kormányfő ingyenessé teszi hétfőtől a közterületi parkolást. Ez különösen nehezen érinti az önkormányzatokat, amelyek komoly bevételtől esnek el, ráadásul az ellenzéki vezetésű önkormányzatok szerint Orbánnak semmi más célja nincs ezzel a rendelettel, mint tönkretenni a nem fideszes vezetésű kerületeket. Megkérdeztük a kerületi vezetőket, hogy mit szólnak az új parkolási rendelethez.

Ferencváros polgármestere szerint a cél inkább az önkormányzatok szisztematikus kivéreztetése, mint a járvány elleni érdemi intézkedés.

„Ez biztosan jelentős problémát fog okozni, a Belső-Ferencvárosban már így is kétszer annyi engedély van kiadva, mint amennyi hely rendelkezésre áll” - mondta Baranyi Krisztina.

„A belső kerületekben megnő az autós forgalom, ráadásul nagy bevételkiesést is jelent, főleg nálunk, miután január óta már nem lehet lopni" a parkolási bevételekből - mondta Baranyi, utalva az előző, fideszes vezetés parkolásgazdálkodási gyakorlatára.

Szép lassan minden bevételünket elveszik a járványra hivatkozva.

Baranyi szerint ráadásul ez az intézkedés nem is segít érdemben a fertőzés elkerülésében. „Eléggé feldúlt vagyok. Amellett, hogy feladataink megsokszorozódtak, a kormánytól kötelező feladatként megkaptuk az idősek ellátását - 70 felett csaknem nyolcezer ember él a kerületben - és a karanténban lévőkét, emellett jelentősen elvonták a közterület-foglalási engedélyek kiadásával kapocslatos jövedelmet is.

Korábban a gépjárműadótól is elestek az önkormányzatok, ami Ferencváros esetében 210 millió forintot jelent. A gépjárműadó elvonását egyébként problémaként említette Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere is.

Eközben az önkormányzat az ott lakók megsegítésére bevezette a pandémiás járadékot, amely azok számára jelent pénzbeli segítséget, akik a járvánnyal összefüggésben veszítették el munkájukat és az önkormányzat eltekintett a bérleti díjaktól is a nehéz helyzetbe került helyi vállalkozások helyzetének könnyítésére.

Feladatot ad a kormány, pénzt csak elvon

Az önkormányzat az eddig a járvánnyal kapcsolatos pluszfeladatokat el is látta, annak ellenére, hogy azokra a központi költségvetésből forrásokat nem kapott. Állami feladat lenne az orvosi alapellátásban, szakellátásban dolgozók védelme is, ez azonban Baranyi szerint egyelőre kimerült egy orvosoknak küldött körlevélben, amelyben maszkokat ígértek.

Így az önkormányzat látja el ezeket a dolgozókat és azt "pótoljuk folyamatosan, sokba is kerül, nehéz is beszerezni. Emellett a ellátjuk védőmaszkkal, kesztyűvel a szociális ágazatban, a hajléktalanellátásban dolgozókat és azt 250 önkéntest, akik idősgondozást vállaltak.

Nem csak, hogy nem kaptak ezekre a feladatokra pluszt forrást az önkormányzatok, és vont el a kormány eddigi forrásokat, de kérdés az is, mi lesz a bölcsődékre, óvodákra adott normatív támogatással, miután az óvodák és bölcsődék jelenleg zárva vannak.

Baranyihoz hasonlóan Soproni Tamás, a VI. kerület momentumos polgármestere is meglehetősen indulatosan reagált a parkolási rendeletre.

Ez már része annak a politikai játszmának, ahogy a 2022-es választásra Orbán ellenséget gyárt az ellenzékből és az önkormányzatokból. Undorító, nincs jobb szó rá.

- reagált megkeresésünkre Soproni, aki felháborodva fogadta a rendeletet azok után, hogy többen több helyen is lenyilatkozták a sajtóban, hogy egyáltalán nem segít a parkolás ingyenessé tétele a helyzeten, cserébe az önkormányzatokat nehéz helyzetbe hozza. Még két fővárosi fideszes polgármester, Pokorni Zoltán (XII. kerület) és Szentgyörgyvölgyi Péter (V. kerület) is ezen a véleményen van. Soproni szerint ezzel a rendelettel épp, hogy motiválják az embereket, hogy hagyják el a lakásukat ebben a helyzetben.

A polgármester azt is elmondta, hogy már most is csak 50%-os a parkolás a csökkentett forgalom mellett, miközben csak a hatodik kerületnek napi 3 millió forint bevétellel jár a fizetős parkolás. Ezen kívül ő is kifogásolja, hogy már így is elvették a gépjárműadót (ez egy 115 millió forintos összeg) és az idegenforgalmi adót is. Elmondta még, hogy a Momentum budapesti frakciójának vezetőjeként sem támogatják ezt a rendeletet, és még hozzátette, hogy eddig új biciklisávok felhúzását tervezték a városban, erre a kormány most növelni fogja az autóforgalmat, ami növeli a légszennyezettséget is.

Orbán a 20. században ragadt, és ellenségképeket gyárt.

- zárta a reakcióját az Indexnek Soproni.

Óriási parkolóvá válnak a kerületek

V. Naszály Márta, az I. kerület polgármestere Orbán Viktor bejelentéséről azt mondta, hogy az gyakorlatilag azt jelenti, hogy

a belvárosi kerületek, beleértve az I. kerületet is, óriási P+R parkolókká fognak válni, a helyi lakosoknak pedig nem lesz hol parkolnia.

A polgármester szerint az elmúlt hetek adatain látszik, hogy hiába a kijárási korlátozások és a sok home office, annyival nem esett vissza a parkolási forgalom. A Várban 28 százalékkal esett csak vissza a parkolási bevétel az egy évvel korábbihoz képest az elmúlt hetekben, vagyis sokan még mindig autóval jönnek a kerületen kívülről. Köztük a minisztériumokban és egyéb, a Várba költöztetett állami szerveknél dolgozók, akiket nem engedett home office-ba a kormány. Hasonló félelmei vannak Kiss Lászlónak, a III. kerület DK-s polgármesterének, aki szerint a kerületben mindössze tizenegynéhány százalékkal esett vissza a parkolási forgalom az elmúlt időszakban, így félő, hogy ha ingyenes lesz a parkolás mindenhol, akkor a kerületi lakosok nem tudnak majd az otthonukhoz közel parkolni.

Bár minden polgármester másodlagos szempontnak nevezte, de a parkolás ingyenessé tétele komoly összegeket von el az önkormányzatoktól, az I. kerületben ez évi 1 milliárd forint körüli, a II. kerületben hozzávetőleg évi 700 millió, a III. kerületben pedig nagyjából 360-380 millió forintos kiesést jelent. Arra is ki kell dolgoznia valamit az önkormányzatoknak, hogy hogyan adnak munkát az önkormányzati parkolási cégek dolgozóinak ezek után. Őrsi Gergely, a II. kerület MSZP-s polgármestere az Indexnek azt mondta, hogy az első körben azon dolgoznak, hogy ezek a dolgozók ne maradjanak állás nélkül. Kiss László III. kerületi polgármester pedig követeli a kormánytól, hogy a parkolási cégek dolgozóinak bérét 100 százalékban térítse meg, szerinte ez elvárható azután, hogy a kormány bármiféle egyeztetés nélkül, a politikai károkozás szándékával hozta meg a parkolóőrök munkáját ellehetetlenítő döntését.

Mesterséges forráselvonást lát az intézkedésben a VIII. kerület is.

Nem is tudom, milyen eszköze van még a kormánynak arra, hogy bevételtől fossza meg az önkormányzatokat

- kommentálta a rendeletet Józsefváros polgármesteri hivatalának szóvivője. Békési Zsuzsa szerint ez tovább nehezíti a járványhelyzet miatt így is rengeteg pluszkiadásra kényszerülő önkormányzatokat: Józsefváros eddig 1,8 milliárd forintot csoportosított át, felemésztve az egész éves szabadon felhasználható forrásait.

A kerület évi 600 millió forint haszonnal működteti a parkolási hálózatát, igaz, ez a járványhelyzet miatt így is csökkent, volt olyan terület, ahol a bevétel a negyedére esett. De így is kulcsfontosságú bevételről van szó. Ennek elvonása nyomán „az elsődleges elszenvedők látszólag az önkormányzatok, valójában azonban azok az emberek, akik az önkormányzattól várnak segítséget” - mondta Békési, megemlítve, hogy a hívó fél számára ingyenes segélykérő önkormányzati zöld szám fenntartása is nehézségekbe ütközik így, ami megnehezítené azt is, hogy az önkormányzat értesüljön arról, ki milyen segítségre szorul.

Veszélybe kerül az önkormányzat által bevezetett rendkívüli települési segély is, amely a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülteknek nyújt 30-50 ezer forint segítséget.

Békési tart attól, hogy ezután az önkormányzati bérlemények díjának elengedését lépi meg a kormány, ezzel teljesen saját bevételek nélkül hagyva az önkormányzatokat. A megkérdezett önkormányzatok szerint a rendeleti kormányzás ellen nem lehet tenni semmit. Azt pedig nem tudni, meddig áll fenn ez a helyzet, miután a kormány a Fidesz-többség révén határozatlan idejű – a vészhelyzet érvényességére szóló – felhatalmazást kapott.

A kerület alpolgármestere egyébként megjegyezte: folyamatosan úgy hoz döntést a kormány, hogy nem konzultál az érintettekkel, de még csak hatástanulmánya sincs döntése várható következményeire. „Ad hoc intézkedéseket hoz a kormány” - mondta Rádai Dániel."