A brit miniszterelnök vasárnap este került kórházba, miután nem enyhültek koronavírusos tünetei. Johnsont tizenegy napja tesztelték pozitívra, de továbbra is magas a láza és köhög is. Szóvivője azt mondta, tünetei ellenére kellemesen telt az éjszakája és jó a hangulata is. Egyelőre megfigyelés alatt tartják.