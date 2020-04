Egy terézvárosi idősotthon két lakója is koronavírusos

Négy idős embert kórházba szállítottak egy VI. kerületi idősek otthonából koronavírus gyanúja miatt a hétvégén, írja közleményében a Főpolgármesteri Hivatal.

két embernek pozitív lett a koronavírus tesztje, egyikük a kórházban életét vesztette.

Két esetben még várnak a tesztek eredményeire. A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utcai telephelyét járványügyi megfigyelés alá helyezte a VI. kerületi tisztifőorvos, olvasható a közleményben.

A lakók a járványügyi megfigyelés időtartama alatt nem hagyhatják el a szobáikat.

Fotó: google streetview A Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Rózsa utcai telephelye

Múlt héten öt embert szállítottak kórházba a Pesti Úti Idősek Otthonából koronavírus-fertőzés gyanújával, és a tesztek mindegyikük esetében igazolták a gyanút. Az intézmény további 13 lakóját koronavírus-gyanús tünetekkel különítették el. A X. kerületi tisztifőorvos az intézményben azonnal járványügyi zárlatot rendelt el.

Müller Cecília arról beszélt az Operatív Törzs hétfői sajtótájékoztatóján, hogy az idősotthonok kifejezetten veszélyesnek számítanak a fertőzés szempontjából, mert egy zárt közösségben gyorsabban terjed a járvány.

Azt is elmondta az országos tisztifőorvos, hogy a Pesti úti Idősotthonban jelenleg is folyik a járványügyi vizsgálat. Nagyon sok lakót és ápolót teszteltek, de a vizsgálatok még most is tartanak.

Az viszont már biztos, hogy Péntek óta újabb pozitív tesztek is lettek.

Pontos számot nem mondott a tisztifőorvos. Csak azokat szállítják kórházba, akiknek klinikai tünetei vannak, akiknek pozitív a tesztje, de csak enyhe tünetei vannak, izoláltan helyezik el az otthonban.

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy egy zuglói idősotthonban is vannak már koronavírussal fertőzött lakók.

Az összes szociális intézményben látogatási tilalom van érvényben.