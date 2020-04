Az Index egy nagyon furcsa, első hallásra hülyeségnek tűnő kérdést tett fel az operatív törzsnek múlt hét csütörtökön. Azt kérdeztük:

van-e koronavírus-járvány Magyarországon?

Müller Cecília országos tisztifőorvos is láthatóan meglepődött, aztán azt mondta, „azért állunk itt mindennap, hogy tájékoztassuk önöket arról, hogy koronavírus-járvány van Magyarországon, a világban. Ez egy világjárvány” – válaszolta.

A gyakorlatban világjárvány van, ez nem kérdés, az Index a kezdetektől nagyon komolyan vette az új koronavírust, amikor még a kormánypárti sajtó megmondóemberei között is volt, aki azt magyarázta, hogy a fertőzés nem veszélyes. Ma már ők is másképp gondolják.

Tény, hogy nem feltétlenül volt egyszerű felismerni a veszélyt, mert ha valaki a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) weboldalát böngészgette volna, akkor sem tudta volna, hogy van-e járvány Magyarországon, vagy sem.

DE MEG TUDJA VALAKI MONDANI MOST, HOGY EGÉSZEN PONTOSAN MIKORTÓL IS VAN JÁRVÁNY MAGYARORSZÁGON?

Akkortól, amikor az operatív törzs felállt, miközben még egyetlen igazolt fertőzött sem volt?

Akkortól, amikor a WHO világjárványnak minősítette a megbetegedést?

Vagy amikor az első néhány magyarországi megbetegedésre fény derült?

Vagy amikor bejelentette az operatív törzs, hogy az egyéni fertőzésekből átléptünk a csoportos megbetegedés szintjére?

Vagy amikor azt közölték, hogy már minden megyében van fertőzött?

Nem tökmindegy? Járvány van és kész!

Nem mindegy. A hülyeségnek tűnő kérdést nem véletlenül tettük fel, jó okunk volt arra, hogy az operatív törzstől hivatalos választ kapjunk erre a kérdésre.

Az egészségügyi törvény szerint az egészségügyi államigazgatási szerv állapítja meg a járvány fennállását. A Nemzeti Népegészségügyi Központ szabályzata szerint ezt az országos tisztifőorvosnak, Müller Cecíliának kell kihirdetnie.

Így történik ez például akkor is, amikor a NNK honlapján közzéteszik, hogy influenzajárvány van. Ezt idén a hatóság meg is tette, dátumra pontosan lehet tudni, mikor hirdették ki az influenzajárványt Magyarországon, az erről szóló dokumentum az NNK honlapján elérhető. A jelentés első mondata így szól: „A klinikai és a virológiai adatok értékelése alapján megállapítható, hogy Magyarországon a 2020. év negyedik hetében megkezdődött az influenzajárvány." Ezután igencsak részletesen, területi adatokat is közölve levezetik, miért is van Magyarországon influenzajárvány.

Ezzel szemben bármennyire is kerestünk, nem találtunk olyan tájékoztatást az NNK honlapján, de más, hivatalos tájékoztatókban sem, amiből kiderülne, hogy pontosan mikortól van koronavírus-járvány Magyarországon.

És hogy miért fontos, hogy ennek hivatalosan nyoma legyen?

A jogalkalmazóknak nehézséget okoz annak eldöntése, hogy jelenleg a Covid-19 betegség miatt járvány van-e vagy sem, illetve ha járvány van, pontosan mikortól. Ennek pedig büntetőjogilag van jelentősége.

Nem mindegy ugyanis, hogy egy magatartás szabálysértés vagy bűncselekmény.

„Bizonyos magatartások pusztán amiatt, hogy azt járvány idején fejtik ki, bűncselekménynek minősülnek. Ilyen bűncselekmények a járványügyi szabályszegés és a járványügyi védekezés akadályozása” – magyarázta az Indexnek dr. Lőrik József büntetőügyvéd. Ahhoz, hogy megnyugtatóan állást lehessen foglalni egy adott magatartás lehetséges büntetőjogi következményeiről, elengedhetetlen tudni, hogy mikortól van járvány.

Nézzünk erre egy konkrét példát!

Ha például valakivel szemben közölnek egy határozatot, amelyben járványügyi megfigyelését rendelik el, ám ő ezt megszegi, akkor járvány idején bűncselekményt követ el. De akkor is bűncselekménynek számít ez, ha az a betegség, amivel kapcsolatban elrendelik vele szemben a járványügyi megfigyelését, zárlati kötelezettség alá fertőző betegségnek számít.

Csakhogy tovább nehezíti a jogalkalmazást, hogy azt is nehéz eldönteni, a hatályos jogszabályok alapján a COVID-19 betegség zárlati kötelezettség alá eső fertőző betegség-e, vagy sem.

Az egészségügyi törvény szerint a miniszteri rendelet mellékletében meghatározott betegségek esetén vizsgálható a zárlati kötelezettség megléte. A Covid-19 betegség eljárásrendje viszont nem szerepel a rendelet mellékletében, csak az NNK honlapján érhető el 2020. március 18-a óta. Az egészségügyi törvény ugyan lehetőséget ad arra, hogy a Covid-19 egy tekintet alá essen a mellékletben felsorolt betegségekkel, azonban sem a korábbi, sem a jelenlegi eljárásrend nem ír elő zárlati kötelezettséget. (Apropó: a koronavírusra hivatkozva a különleges jogrend hét nappal korábban, március 11-én lépett életbe.)

Ha járvány van, és a Covid-19 betegség zárlati kötelezettség alá eső fertőző betegség, akkor nem teljesen világos, hogy az operatív törzs szerint miért szabálysértést, miért nem bűncselekményt követ el az, aki megszegi a hatósági házi karantén szabályait. Csak egy példa: Kiss Róbert rendőr alezredes március 27-én azt közölte, hogy 163 esetben tettek szabálysértési feljelentést és 32 esetben szabtak ki helyszíni bírságot a hatósági házi karantén megszegése miatt.

Márpedig ha elfogadjuk Müller Cecília állítását, miszerint most járvány van, akkor egyértelmű, hogy ha valakinek a megfigyelését az államigazgatási szerv elrendelte és a megfigyelésre kötelezett ezeket a szabályokat megsérti, az bűncselekményt követ el. De akkor miért nem büntetőeljárást indítanak ellene, miért csak szabálysértésit?

(Borítókép: Az operatív törzs sajtótájékoztatója. Fotó: képernyőkép / Index)