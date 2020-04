Ellenzék: Orbán hagyja az egyszerű embereket beledögleni a terheik viselésébe

A kormánynak és Orbán Viktornak csak az emberek védelme lenne a feladata a koronavírus-járvány miatt kialakult veszélyhelyzetben, a többi intézkedés szükségtelen és elfogadhatatlan, reagált az ellenzék a Parlament előtt tartott közös sajtótájékoztatóján a Semjén Zsolt által benyújtott salátatörvényre. Az ellenzék azt kéri, Orbán „ne éljen vissza a különleges és időkorlát nélküli mandátumával, ne éljen vissza a kétharmados többségével”.

Március 30-i, hétfői plenáris ülésén a parlament fideszes többsége elfogadta a koronavírus-törvényt – amivel a kormány az itt olvasható gyakorlathoz kapott felhatalmazást határozatlan időre –, de eközben a parlament tovább működik a nem vírusvédekezéssel kapcsolatos ügyekben. Egy nappal később, kedden éjjel fél 12-kor Semjén Zsolt egy olyan salátatörvényt nyújtott be, amelyben a védekezéssel összefüggésben is hoztak volna komoly változásokat ugyan, de tartalmaz még egy sor, a koronavírussal semmilyen összefüggésben nem lévő, ám fontos változtatást is. Eszerint:

Eltörölnék a városligeti változtatási tilalmat.

Budai ingatlanokat adnának ingyen Schmidt Mária alapítványának.

Minisztériumi embereket küldenének a színházakba.

Eltörölnék a nemváltoztatás jogát.

Kötelező műemlék-felújítást írhat elő az állam.

Elvették volna a polgármesterek döntési jogát is a védekezésben, de azt végül visszavonták.

Egy másik javaslat szerint tíz évre titkosítanák a Budapest–Belgrád-vasútvonal felújításának részleteit.

A törvényjavaslatokról itt olvashat bővebben.

Beindult a járványbiznisz

A jobbikos Lukács László beszédében azt mondta, Orbán Viktor ezekkel a törvényjavaslatokkal „diktatúrát épít”. „Semmi köze a járványhoz kapcsolatos védekezéshez annak”, hogy miként fognak egy nagy beruházást titkosítani, vagy annak, hogy a kormány az egyik közeli embernek ingatlanokat akar adni.

Lukács azt kérte, a kormány olyan törvényeket hozzon inkább, amelyekkel például biztosítják a maszk kötelező viselését a köztereken. Felemlegette azt is, hogy az önkormányzatok helyett miért nem inkább a Mészáros családot vagy Orbán vejét, Tiborcz Istvánt kérik arra, hogy adóikkal támogassák a kormányzat intézkedéseit.

Orbán hagyja az egyszerű embereket beledögleni a terheik viselésébe

– mondta Lukács, mert szerinte még mindig tőlük akar a kormány elvenni, miközben kedvenc oligarchiát segíti. Biztosítani kell az emberek és a vállalatok biztonságát, fejezte be felszólalását.

AZ MSZP-s Tóth Bertalan ezután azt mondta, „sok millió magyar ember egyedül maradt”. Majd példaként a postásokat említve azt követelte, hogy azok is kapjanak megfelelő védőfelszerelést, akik ugyanúgy a frontvonalban dolgoznak.

Tóth is megismételte, hogy nem a barátok zsebeit kellene tömni, hanem az önkormányzatokat segíteni.

A DK-s Arató Gergely azt mondta, „emberek élete van veszélyben”, emberek és vállalatok mennek tönkre, de közben látni, mire használja a parlament a koronavírus-törvényt, mert pont most fontos a kormánynak, hogy a Városligetet beépítsék, földhöz juttassák az oligarchákat, épületekhez a kormányközeli alapítványokat.

A nemzeti lopás rendszere a válság idején is üzemel, a parlamentet kizárólag erre használják fel.

Arató szerint a DK 3000 milliárdos csomagja konkrétan felsorolta, hogy lehetne segíteni az embereken, hogyan kell jövedelemhez juttatni a munkanélkülieket, hogyan kell segíteni a kisvállalkozásokat, ehhez képest viszont „Orbán csomagja túl késő, túl kevés, gyenge és hatástalan”.

A párbeszédes Tordai Bence szerint Orbán „diktátorosdit játszik”, szerinte gyenge az a válságkezelő csomag, amit a kormány meghirdetett. Később pedig ki fog derülni szerinte, hogy amit a kormány most csinál, az visszaélés a joggal. Tordai szerint több millió olyan ember lesz, akinek jövedelme havonta nem fogja elérni a nettó százezer forintot sem, őket segíteni kell.

Az LMP-s Csárdi Antal szerint „aki az önkormányzatokat gyengíti, az a védekezés ellen dolgozik”, pedig az önkormányzatok látják el az időseket, gondoskodik a karanténba kerültekről, mindezt pedig saját forrásból állják. „A magyar állam semmilyen segítséget nem nyújt”, hogy védőfelszerelést juttasson el nekik, pedig a kormány mindig azt kommunikálja, hogy maszkok milliói jönnek be az országba.

A momentumos Hajnal Miklós három szóval jellemezte a kormány tevékenységét: „leszámolás, haszonszerzés, ködösítés”. Hajnal szerint a kormány azokkal az önkormányzatokkal akar leszámolni, amelyek ellen veszített a tavalyi választásokon, vagy ételt főznek az óvodákban.

A járvány leple alatt beindult egy járványbiznisz

– tette hozzá. Hajnal szerint például a Budapest–Belgrád-vasútvonal számít haszonszerzésnek, a ködösítés pedig azt jelenti, hogy szerinte még mindig nem derült ki, mi lesz pontosan azokkal, akik elveszítették a munkájukat a járvány miatt.

A független Szél Bernadett azt mondta, a korábban feltett kérdéseire még mindig nem kapott választ: „M iért nem szolidarit velünk Mészáros Lőrinc? Miért nincsen Tiborcz-adó? Miért nem vesznek részt a közteherviselésben ezek az emberek?”

Majd azt kérte, állítsák le a „pénzszivattyú” beruházásokat, így a Budapest–Belgrád-vasútvonalat, Paks 2-t, a kormány Várba költözését. Szél szerint ezeket a pénzeket a kormány az emberektől veszi el. Ezenfelül a kormány a sportba becsatornázott taopénzeket az egészségügybe csoportosítsa át, a propagandát pedig állítsa le. Majd arra szólította fel Orbán Viktort, „sarcolja fel Mészáros Lőrincet”.

