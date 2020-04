Az idén diplomázóknak sem kell nyelvvizsga

75 ezer egyetemi hallgató nyelvvizsga nélkül kapja meg a diplomáját - jelentette be ma Palkovics László technológiai és innovációs miniszter. A most bevezetett könnyítés a most diplomát szerzőkre is vonatkozik, közülte az Indexszel Budai Marcell, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) sajtófőnöke.

A miniszteri bejelentés elsősorban azokra vonatkozik, akik már korábban megszerezték az abszolutóriumot és záróvizsgáztak, de nyelvvizsga hiányában nem vehették át diplomájukat. Ilyen helyzetben van a felsőoktatásban korábban tanulmányokat folytatott hallgatók 20-22 százaléka. Miattuk indították el a nyelvtanulást segítő diplomamentő programokat.

A HÖOK sajtófőnöke azt mondta: külön rákérdeztek arra az Innovációs és Technológiai Minisztériumnál, hogy ez az intézkedés a most diplomát szerzőkre is vonatkozik-e, és a minisztérium illetékesei igennel válaszoltak.

A hazai koronavírus-járványban az egyik első korlátozó intézkedés az volt, hogy a hallgatóknak megtiltották az egyetemek látogatását. Azóta a nyelviskolák nagy része is leállította képzéseit, így akik a végzősök közül most akartak nyelvvizsgát tenni, nehéz helyzetbe kerültek. A diplomájukat ezért idén nyelvvizsga nélkül is kiadják a most záróvizsgázó hallgatóknak.

