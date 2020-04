Leégett a Kis-Fehér-tó nádasa, amely több gémfajnak szokott otthont adni

Leégett a Kis-Fehér-tó nádasa - írja a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóságának hivatalos Facebook-oldala.

Vasárnap délelőtt csaptak fel a lángok a Hosszúpályi déli határában található Kis-Fehér tó nevű mocsár 60 hektáros kiterjedésű nádasában a poszt szerint. Azt egyelőre nem lehet tudni, mi okozta a tüzet.

A környékbeli Konyár lakói először a nagy füstfelhőt vették észre. Ezután áramszünet is volt, mivel az égő nád hőjétől leszakadt a mocsár szélén futó villanyvezeték is. Az mondják, "az élénk szélben a száraz nádban úgy futott a tűz, hogy a tűzoltók nem állíthatták meg". Azt viszont meg tudták akadályozni, hogy a szomszédos területekre is átterjedjen a tűz.

A leégett terület a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet része. A mocsár közepén minden évben több gémfaj fészkeiből álló, nagyobb létszámú kolónia szokott kialakulni. Mosta azonban, a térséget súlytó több éves szárazság miatt a mocsár szinte teljesen kiszáradt. A Hortobágyi Nemzeti Park igazgatósága szerint "sovány vigasz", de a vízhiány miatt talán kevesebb gém lett a mostani tűz áldozata.

Becslésük szerint 3-4 nagy kócsag és 1-2 pár nyári lúd fészke veszhetett oda.

Szerencsére a nádi énekes madarak többsége sem kezdte még meg a fészkelést. Láttak ugyanakkor a tűzből menekülő guvatokat, kis vízicsibéket, és molnárgörényt is. Menekültek a lángok elől vaddisznók, őzek, fácánok is.

