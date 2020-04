Bő egy hete terjed a magyar interneten az a videó, ami címében meglehetősen rémisztő módon azt hirdeti, hogy mesterségesen gyártottak koronavírust Kínában. Az eredetileg 2015-ben, az olasz RAI Leonardo című műsorában leadott riportban – amit a magyar felirat mellett valamiért a Pesti Srácok logójával is elláttak – egy kínai kutatók által előállított vírusról van szó, ami embereket is képes megfertőzni. Az anyag az olaszoknál és nálunk is futótűzként terjed, de szokás szerint ez sem bizonyítja, hogy az új típusú koronavírus elszabadult kínai biofegyver lenne.