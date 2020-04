Rendőrség: Egyre többen szegik meg a kijárási korlátozás szabályait

Kiss Róbert rendőr alezredes, az operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa azt közölte a szerda délelőtti sajtótájékoztatón, hogy a számok alapján országosan és Budapesten is romlott a kijárási korlátozás szabályainak betartása.

„Az idő előrehaladtával azt látjuk, hogy a kijárási korlátozással kapcsolatos magatartási szabályszegéseknek a száma egyre inkább növekedik”, ezért a rendőrök folytatják az intézkedést – mondta. Eddig 5918 szabálysértés miatt történt intézkedés, ebből 4008 figyelmeztetés, 857 helyszíni bírság és 1053 feljelentés volt.

A hétfőhöz képest kedden 800-zal több lett a szabálysértések száma.

„Sajnálatos módon nemcsak országosan, hanem Budapesten is ezt a tendenciát látjuk, a hétfőhöz képest 375-tel emelkedett a szabálysértések száma” – mondta.

A hatósági karanténokat is ellenőrzik, Kiss Róbert szerint ezekben az esetekben is emelkedett a szabálysértések száma, eddig 507 esetben kellett feljelentést tenniük. Újfent kérte a házi karanténosokat, hogy tartsák be az operatív törzs által ajánlott szabályokat.

A rendőrség az üzletek korlátozott nyitvatartását is ellenőrzi, 68 esetben kellett feljelentést tenni.