Ötmillió maszk és 140 lélegeztetőgép érkezik Magyarországra Kínából

Müller Cecília szerint a fertőzöttek kétharmada a fővárosban van, de persze máshol is be kell tartani a kijárási korlátozásokat. Az operatív törzs szerdai tájékoztatóján Novák Katalin elmondta, mit tettek eddig a családokért a rendkívüli helyzetben. Ha házibulit tart a szomszéd, ha túl sok embert látunk a parkban vagy ha túl sokan italoznak együtt az utcán, akkor is hívhatunk rendőrt.