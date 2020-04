78 új igazolt fertőzött, 11 halálos áldozat a keddi magyar mérleg

817-ről 895-re emelkedett a regisztrált koronavírus-fertőzéses megbetegedések száma Magyarországon, ez 78 új megbetegedést jelent, további 11 fő pedig elhunyt a megbetegedésben, közölte a hivatalos kormányzati tájékoztató honlap szerdán. A gyógyultak száma 94-re, az elhunytaké pedig 58-ra nőtt.

Az elhunytak között van egy 49 éves férfi is, róla az adatbázisban az olvasható, hogy magas vérnyomása, anyagcsere-betegsége volt. 70 év alatti áldozat rajta kívül kettő van, egy 67 éves nő, az ő adatait még nem töltötték fel, illetve egy 67 éves férfi, akinek anyagcsere-betegsége volt.

A térképes adatokból az derül ki, hogy Budapesten 387, Pest megyében 164 fertőzött van. Utánuk Fejér és Csongrád, majd Győr-Sopron-Moson és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye következik, de ezekben a megyékben jóval kisebb számokról, 36 és 49 közötti adatokról van szó.

Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy

Budapestet az ország más pontjainál jobban fenyegeti a betegségszám-robbanás,

ezért Müller Cecília országos tisztifőorvos a kijárási korlátozások fegyelmezett betartását kérte a lakosságtól. A fővárosban van a hatósági házi karanténok egynegyede is.

Beszéltek arról is, hogy a korábbi intézkedések ellenére több idősotthonba és szociális ellátóhelyre bejutott a járvány, a hétfőn elhunytak között is van idősotthonban ápolt ember. Müller Cecília ezért kiegészítette a protokollt, hogy az idősotthonokban meg tudják akadályozni a betegség terjedését. A Pesti úti idősotthonban 53 ápolt és 12 ápoló koronavírusos, és még mindig nem fejeződtek be teljesen a vizsgálatok az intézményben.

Fertőzöttek egyébként minden korosztályból kerültek már ki Magyarországon, mondta el Müller Cecília kedden, kiemelve: gyermekek is betegedtek már meg, ők általában könnyebben vészelik át a betegséget, de ha valamilyen krónikus problémájuk van, rájuk is veszélyes lehet.

Kedden Palkovics László innovációs és technológiai miniszter jelentette be a mentőcsomag újabb részleteit, így például azt is, hogy a kormány

3 HÓNAPRA 70 SZÁZALÉKBAN, „IGAZSÁGOS PLAFONIG” ÁTVÁLLALJA A MUNKAVÁLLALÓK BÉRÉT, DE CSAK HA „NEM OTTHON VANNAK A MUNKAVÁLLALÓK”, ÉS RÖVIDÍTETT MUNKAIDŐBEN DOLGOZNAK.

Korábban az már napvilágot látott, hogy a rövidített munkaidőben a dolgozók a bérük 70 százalékát kapnák meg, azt viszont eddig nem lehetett tudni, ebből mennyit állna az állam.

Azt is szeretnénk, ha ez alatt a 'Kurzarbeit' alatt a munkavállalók nem otthon lennének, hanem olyan hasznos, a cég számára fontos tevékenységeket végeznének, legyen az oktatás, legyen az a cég egyéb ügyeinek továbbfejlesztése, ami hozzáadott értéket állít elő, és nem vezet egyfajta szünethez a munkavállaló szempontjából

– fogalmazott.

A magyarországi megbetegedésekről folyamatosan frissülő grafikonunkból tájékozódhat, a keddi hírekről pedig ide kattintva tudhat meg többet.

(Borítókép: Huszti István / Index)