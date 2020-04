Húsvét után sűrítik Bécsben a metró-, villamos- és buszjáratokat, és jön a tömegközlekedésen kötelező maszkviselés is – írja Bécs Város Külképviseleti Irodájának csütörtöki közleménye.

Mivel Bécsben a vírushelyzet miatt bevezetett szigorú kijárási korlátozás óta nyolcvan százalékkal visszaesett a tömegközlekedést használók száma, az osztrák főváros közlekedési vállalata, a Wiener Linien március 17-től kezdődően hétvégi menetrendet vezetett be a legtöbb vonalon. Azok a járatok, amik a forgalmasabb csomópontokhoz és a kórházakhoz való eljutást teszik lehetővé, továbbra is sűrűn járnak, ezzel is minimálisra csökkentve az emberek közötti érintkezést.