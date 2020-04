Karácsony csak a sajtótájékoztatón tudta meg, hogy hány fertőzött van a Pesti úti Idősek Otthonában

Több mit száz koronavírussal fertőzött van a Pesti úti Idősek Otthonában, mondta Müller Cecília az Operatív Törzs csütörtöki sajtótájékoztatóján. Az országos tisztifőorvos kiemelte a fenntartó fővárosi önkormányzat felelősségét is.

Mint megírtuk, a XVII. kerületi intézmény első öt betegét még pénteken jelentette be Karácsony Gergely. Akkor azt mondta, hogy az otthon további 13 lakóját is koronavírus-gyanús tünetekkel különítették el, majd ők is kórházba kerültek.

A főváros hétvégén elkezdte a vizsgálatokat, magánlaborban összesen 200 koronavírustesztet végeztek.

EZEK KÖZÜL 31-NEK LETT POZITÍV AZ EREDMÉNYE, TUDTUK MEG A FŐPOLGÁRMESTERI HIVATALTÓL hétfőn.

Azt ugyanakkor nem lehet tudni, hogy a hivatalosan közölt adatokban benne volt-e ez a szám, mert kérdésünkre Müller Cecília azt válaszolta kedden, hogy a hatósági adatközlésben nem szerepelnek a magánlaborokban végzett tesztek eredményei.

Arra sem akkor, sem azóta nem válaszolt az operatív törzs, hogy összesen hány magyarországi idősotthonban vannak koronavírusos betegek, és hogy összesen hány esetben teszteltek, hány embert.

Kedden ugyanakkor megjelent az Országos Mentőszolgálat is a Pesti úti Idősotthonban, és elkezdték a gyorsteszteket. Ennek eredménye a mai magas szám, amin még Müller Cecília is megdöbbent, és ígéretet tett, hogy személyesen is felkeresi a XVII. kerületi intézményt.

Karácsony Gergely csütörtök délután Facebookon reagált a sajtótájékoztatón elhangzottakra. Azt írja, a szerdai kormányülésen azt kérte, hogy kezdődjön el haladéktalanul az ország összes idősotthonában a koronavírus-szűrés.

Állítása szerint erre ígéretet kapott, mint ahogy arra is, hogy a főváros megkapja a védekezéshez szükséges információkat az operatív törzstől.

"Ehhez képest ma is a sajtótájékoztatóból tudtuk meg az önkormányzat fenntartásában működő intézményre vonatkozó információkat" - írja.

Hozzáteszi, csak akkor lehet megtudni, hogy hány fertőzött van a nyugdíjasotthonokban, ha szűréseket végeznek, és ezeket az adatokat nyilvánosságra hozzák. Azt ugyanakkor továbbra se tudni, hogy mi a helyzet az egyházi és a magánfenntartású intézményekben.

Müller Cecília csütörtökön megemlítette, hogy más idősotthonokban is vannak fertőzöttek, de pontos adatokat megint nem mondott.

A fővárosi fenntartású intézményekben rendkívüli vizsgálatot indított a napokban kormányhivatal, és mindent rendben talált. Karácsony azt írja, a Pesti úti otthonba annak a kórháznak a vezetése látogatott el, ahova járvány előtt és járvány idején is a betegeket szokták szállítani.

A nekünk átadott információ szerint a kórház orvosai is rendben találták mindent.

Kiemeli, hogy az idősotthonokban heroikus munkát végeznek az orvosok és ápolók. "Vannak, akik az ellátottjaik védelmében beköltöztek a nyugdíjasházakba, hetek óta nem találkoztak a családjukkal" - írja Karácsony.