Cikkünk frissül...

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be, hogy a kormány döntése értelmében határozatlan időre meghosszabbítják a kijárási korlátozást. Hetente fognak mérlegelni és dönteni az esetleges további hosszabbításokról.

Speciális lehetőséget adnak a polgármestereknek. Hétfő éjfélig a saját településükre nézve további speciális, szigorító szabályokat alkothatnak és vezethetnek be.

A miniszterelnök arra kért mindenkit, hogy tartsák be a korlátozó intézkedéseket; kerüljék a csoportos összejöveteleket; tartsák a távolságot a közterületeken; fokozottan figyeljünk az idősekre; fogadjuk el, hogy ez a húsvét másmilyen lesz, mint a húsvétjaink lenni szoktak.

A március 28-án bevezetett kijárási korlátozások most szombatig vannak érvényben. Az operatív törzs szerint ugyanis lazult az emberek fegyelme, a turistaparadicsomoknak pedig elegük lett és minden eszközzel küzdenek a más településekről érkező kirándulók ellen.

Szóval hiba jött meg a szép tavaszi idő, hiába van az iskolákban tavaszi szünet és hiába van mindjárt itt a húsvét, továbbra is otthon kell maradnunk, amikor csak tehetjük. De mit jelent ez pontosan? Hova szabad elindulni és hova érdemes? Kivel találkozhatunk? Mit csinálhatunk idén húsvétkor és leginkább, szabad-e locsolni? Ezekre a kérdésekre szedtük össze a válaszokat ebben a cikkben.

Most már tényleg sehová sem mehetünk?

Még mindig nincs szó arról, hogy egyáltalán nem lehet elhagyni az otthonunkat. Mivel továbbra sem vezettek be kijárási tilalmat, a halaszthatatlan dolgokat még mindig el lehet intézni. Elvileg lehetne élelmiszert vásárolni, mehetnénk drogáriába, gyógyszertárba, tankolni, állateledelt venni, mehetnénk piacra, trafikba, fodrászhoz, tisztítóban és taxizhatunk is.

A felsorolt lehetőségek ugyanakkor az ünnep miatt húsvét idejére biztosan szűkülnek, hiszen egy csomó minden zárva lesz,

vagyis még az utóbbi hetekhez képest is kevesebb okunk lehet arra, hogy útra keljünk. Érdemes épp ezért előre tájékozódni arról, hogy egyáltalán nyitva lesz-e az adott bolt, gyógyszertár, rendelő, trafik vagy szalon, ahová épp indulnánk.

Kivel találkozhatok, ha elmegyek otthonról?

A rövid válasz az, hogy leginkább senkivel. Az érvényben lévő korlátozások szerint továbbra is ahhoz kell tartanunk magunkat, hogy:

Otthon maradunk, ha csak nincs halaszthatatlan dolgunk. Ha mégis muszáj elhagynunk az otthonunkat, akkor minimum másfél méteres távolságot tartunk mindenkitől. Nem csoportosulunk, azaz nem találkozunk, nem ebédelünk, nem kirándulunk, és nem is piknikezünk sem ismerősökkel, sem bátratokkal, de még a távol élő családtagokkal sem.

De azt hallottam, sőt talán még az Index is megírta, hogy mehet a család együtt kirándulni, nem?

A kijárási korlátozások ellenére valóban engedélyezett a "szabadidős sporttevékenység" és a "szabadidős gyalogos közlekedés" is akkor, ha az ember egyedül űzi ezeket. Lehet tehát egyedül sétálni, futni, bringázni, kutyát sétáltatni és kirándulni is. A családtagok viszont csak akkor tarthatnak velünk, ha velük egy háztartásban is élünk. Kirándulni mindenesetre csak olyan helyre érdemes elindulni, ahová valószínűleg a kutya se megy rajtunk kívül, ugyanis

továbbra sem mehetünk másfél méternél közelebb másokhoz.

Ahogy korábban írtuk, érdemes elkerülni minden olyan helyet, amik egyből eszünkbe jutnának: kilátókat, látványosságokat, és a népszerű, híresen szép településeket is. Tihanytól kezdve Hollókőn és Tokajon át egészen Békésszentandrásig számos falu és város polgármestere kérte előre a kirándulókat, hogy ne most látogassanak el hozzájuk, több helyen korlátozásokat is bevezettek, hogy megakadályozzák a húsvéti turizmust.

Oké, akkor a semmi közepére megyünk, de ott legalább lehet locsolkodni?

Egyrészt a semmi közepére menni sem muszáj, a legjobb megoldás még mindig az, ha otthonmaradunk. Másrészt, a semmi közepére sem szervezhetünk találkozót, hiszen ahogy azt az operatív törzs is hangsúlyozta, a kijárási korlátozásoknak épp az a lényege, hogy sehol ne csoportosuljanak az emberek. Ez azt jelenti: teljesen mindegy, hogy hol leszünk, locsolkodni legfeljebb azokkal szabad, akikkel amúgy is együtt lakunk most. Szóval csak ezért felesleges is lenne elindulni.

Ne is készüljek locsolkodásra?

Ne nagyon. Novák Katalin is azt mondta szerdán, az operatív törzs sajtótájékoztatóján, hogy locsolás helyett most inkább a lemondásokra készüljön mindenki.

Jó, maradok a fenekemen, de mit nem tilos csinálni most húsvétkor?

Szerencsére a házról-házra járós locsolkodáson túl van egy sor más, az ünnepkörhöz kötődő hagyomány és szokás, amire lesz lehetőségünk. Tojásfestésre, díszítésre és dekorálásra például saját lakásunk is épp megfelelő helyszín, sőt, tojáskeresést is lehet tartani otthon, ehhez persze jól tud jönni, ha van az embernek saját kertje. Az áhítathoz és az otthoni elcsendesedéshez viszont kert sem kell. Bibliatanulmányozásra is van lehetőség otthonról, és az online közvetített miséknek és istentiszteleteknek hála, templomba sem kell leindulnunk ahhoz, hogy igehirdetést hallgathassunk. Főzhetünk tojást, sonkát, süthetünk húsvéti kalácsot és élvezhetjük azokat az ételeket, amiket ilyenkor, a nagyböjt végeztével amúgy is fogyasztani szoktunk.

És ha nem érdekel a húsvét, hogy nem fogok megőrülni ezen a hosszú hétvégén a négy fal között?

A sportolás például olyan kézenfekvő időtöltés, ami nemcsak a fizikai egészségünknek tesz jót, de feszültséglevezetésre is kiválóan alkalmas lehet. Ahogy azt már leszögeztük, amíg egyedül vagyunk, sportolhatunk bárhol, de szerencsére ahhoz sem feltétlenül kell kilépnünk az ajtón, hogy mozogjunk egy jót. Az alábbi cikkünkben összeszedtünk minden hasznos tudnivalót erről: attól kezdve, hogy hogyan lesz edzőtermünk otthon, azon át, hogy milyen ingyenes órák érhetőek el online egészen addig, hogy milyen zenéket hallgassunk.

Amennyibe a húsvét most egyet jelent a hirtelen ránk szakadó, otthon eltöltendő szabadidővel, akkor örülhetünk neki és végre kiélvezhetünk egy rakat remek filmet és sorozatot, amikre normál körülmények között úgysem érnénk rá. Abban, hogy mit érdemes nézni, segít eligazodni az Indexen hetente jelentkező ajánló, a Karantévé.

És ha még ennél is többet szeretnénk az interneten lógni, akkor szinte a nyakunkba zúdul a kultúra, csak pár példa:

De nem muszáj csak úgy kinézni a fejünkből akkor sem, ha meguntuk a netezést, akkor lehet legózni, társasozni, vagy más kreatív hobbit találni, ebben a cikkben lehet találni ehhez pár tippet.

Köszi a tippeket, van még?

Van bizony, és ennek egy külön cikket is szenteltünk korábban. Az Index alábbi otthonmaradási kisokosában a fentieken kívül még egy csomó hasznos dolog van attól kezdve, hogy hogyan lehet otthon hajat vágni, dolgozni vagy érettségizőket korrepetálni, egészen addig, hogy hogyan lehet úgy főzni, hogy ne unjunk rá a saját kosztunkra.