Minden eddiginél több új fertőzöttet regisztráltak Oroszországban, csaknem 1800-at, számuk így megközelítette a 12 ezret. A Kreml az információs tér uralását várja a kormányzóktól, hogy az egyelőre a vírus visszaszorításában alulteljesítő állam tettrekésznek tűnjön. Ez nem azt jelenti, hogy valóságtól elrugaszkodottan pozitív híreket kell közölni, ezt nem is, teszik, a politikusok meglehetősen sötét képet festenek a helyzetről, de kitartást és a lakosság felelősségét is hangoztatva győzelmet ígérnek. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester le is hűtötte a kedélyeket: a árvány nem hogy a csúcs közelébe nem ért, de még a közepén sem tart.