A kórházi ágykapacitások 60%-át kell szabaddá tenniük szerdáig az intézményvezetőknek

A múlt héten kapták meg a kórházak vezetői az Emberi Erőforrások Minisztériumának levelét, ami a kórházak kiürítéséről, ágykapacitások felszabadításáról szóló miniszteri utasítást tartalmazza, derül ki az RTL anyagából. A levélben Kásler Miklós arra utasít minden vezetőt, hogy április 15-ig tegyék szabaddá az alájuk tartozó kórházak közfinanszírozott ágykapacitásának minimum 60%-át.

A levélben az is szerepel, hogy minden olyan beteg esetében gondoskodni kell más intézménybe történő áthelyezésről, ahol a beteg ellátási szükséglete szerint ez az intézkedés indokolt.

A csatorna megkereste a minisztériumot, az Emmi sajtóosztályától pedig azt a választ kapta, hogy miután tömeges megbetegedések várhatók Magyarországon is, fel kell készülniük a legrosszabb forgatókönyvre is, és ez mindenkitől együttműködést igényel. Azoktól a családoktól is, ahol a beteg otthonápolása megoldható.

A miniszteri levélről először április 9-én a Népszava számolt be. "A fekvőbetegeket fogadó összes hazai gyógyító intézményben a közfinanszírozott ágyak minimum 60 százalékát alkalmassá kell tenni az új koronavírussal fertőzöttek ellátására (...) ez a gyakorlatban azt jelenti: az összes mintegy 60 ezer ágy közül 36 ezret kell felszabadítani" - írta a lap.

A Népszavának egy intézményvezető akkor hozzátette, hogy ez a gyakorlatban nem jelenti azt, hogy mind a 36 ezer ágy foglalt lenne, hiszen a vészhelyzet kihirdetése óta csak a halaszthatatlan esetekben fogadják a betegeket. A lap felhívja a figyelmet, hogy az otthonukban nem ellátható, vagy szociális okból idekényszerülő idős, elesett emberek esetében lesz problémás ez a kiürítés, és egy ilyen helyzetben lévő idős nő nyilatkozott az RTL-nek is.