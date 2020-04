Húsvéti locsolás: hidegfront, eső, viharos szél

Kedd estig északnyugat felől a Kárpát-medencén hidegfront vonul át, vonulását többfelé csapadék, erős vagy viharos szél kíséri, és több fokkal gyengül a nappali felmelegedés.

Fotó: omsz Magyarország, 2020. április 13.

A délnyugati, nyugati szél többfelé megerősödik, zivatar környezetében viharossá fokozódik, majd eleinte az Észak-Dunántúlon, később másutt is északnyugatira, északira fordul a szél, és helyenként viharos széllökések is lesznek. Hétfőn előbb az északi megyékben, majd éjszaka mindenütt erősen megnövekszik a felhőzet, és egyre többfelé valószínű eső, zápor, keleten eleinte még zivatar is lehet. Hajnalban az Északi-középhegységben és a dunántúli hegyvidéken átmenetileg havas eső, hó is előfordulhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 9 és 13 fok között valószínű. Kedden reggeltől azután északnyugat felől fokozatosan felszakadozik a felhőzet, és lassan megszűnik a tartós csapadék, délután már csak néhol alakulhat ki záporeső – írja az MTI.