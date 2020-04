Az emberi erőforrások minisztere vasárnap szüntette meg Cserháti Péter, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (OORI) főigazgatói megbízását, arra hivatkozva, hogy a vezető nem teljesítette a központi utasításokat az ágyak felszabadításáról. A döntés ellen vasárnap az OORI dolgozó az épület előtt tiltakoztak, továbbá feszültség is kialakult az intézet szakmai stábja és a kormány között.

A SOTE ma közleményben reagált: ebből kiderül, hogy Cserháti 2019. október 1. óta a Semmelweis Egyetem rektori biztosa, de mától kibővítik a feladatkörét. Hozzá fog tartozni az egyetem komplex rehabilitációs fejlesztése, ami "magában foglalja a hazai egészségipari fejlesztési szempontok megvalósítását is".

Az ország legnagyobb orvosi rehabilitációs intézményének eddigi vezetője felel tehát mostantól az ország legnagyobb orvosegyetemén megvalósuló rehabilitációs célú fejlesztésekért és azok koncepciójáért.

Nehéz nem fricskaként értelmezni, hogy a koronavírus elleni felkészülés elégtelensége miatt kirúgott Cserháti most további, a járványra való felkészüléshez kapcsolódó feladatokat is kap a SOTÉ-n. Az ő dolga lesz a COVID-19 járvány idején a tartós intenzív osztályos kezelés és gépi lélegeztetés kapcsán kialakuló súlyos izomerő veszteség, kognitív és mentális zavarok jelentkezéséből adódó rehabilitáció megszervezése, valamint megfelelő felkészülés a járvány után várhatóan megnövekvő rehabilitációs esetek szakmai szempontok szerint ütemezett ellátására.

Vélhetően az sem független Kásler Miklós szombati döntésétől, hogy szintén Cserháti Pétert támogató gesztust tett kedd délután a Magyarországi Evangélikus Egyház is. Mint közleményükben írják, továbbra is számítanak Cserháti mentori közreműködésére "annak az evangélikus kórháznak az alapítási előkészítésére, amit a Magyarországi Evangélikus Egyház és Magyarország Kormánya között aláírt megállapodás is rögzít. Teljes mértékben meg vagyunk győződve dr. Cserháti Péter magas szintű szakmai és emberi alkalmasságáról, hozzáértéséről, valamint elkötelezettségéről a gyógyító munkában és annak szervezésében." Kásler hivatali elődje Balog Zoltán református lelkész ma a Facebook-on tett Cserhátit támogató gesztust.