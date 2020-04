Megyénkénti bontásban is látható, hol, hány ágy vár koronavírusos betegekre

Megyénkénti bontásban is közli a kományzati információs oldal, hogy hol hány ágyat kell felkészíteni a koronavírusos betegek ellátására. "Ahogy az a napi adatokból is látszik, egyre több a fertőzött és egyre több a beteg Magyarországon is. A járvány elleni egészségügyi védekezés egyik legfontosabb eleme, hogy a kórházak országszerte felkészülnek a tömeges megbetegedésekre. Több ágyat kell felszabadítani arra az esetre, ha tömegével kell majd ellátni betegeket a kórházban" - írja a koronavírus.gov.hu.

A kormányzati oldalon emlékeztetnek arra, amit Müller Cecília országos tisztifőorvos is elmondott, hogy "a külföldi tudósításokból is látni, hogy vannak országok, városok, ahol a tömeges megbetegedés miatt hirtelen szakadt rá a kórházakra több száz, több ezer beteg ellátása, és egyszerűen nincs hová tenni a betegeket, nem jut nekik ágy, nem jut nekik megfelelő kórházi ellátás. Ezt a helyzetet szeretnénk elkerülni, amikor a kórházakat felkészítjük a legrosszabb forgatókönyvre. Az április 19-ig biztosítandó 50%-os ágykapacitás összesen 32.900 ágyat jelent, a következő ütemben tervezett 60%-os ágykapacitás összesen 39.500 ágyat jelent, amelyeket koronavírusos betegek ápolására kell biztosítani szükség esetén" - írják.

Hozzáteszik, hogy bíznak benne, hogy nem lesz ennyi kórházi ágyra szükség és nem lesz ennyi beteg, de ez nem zárható ki a járvány európai terjedésének dinamikáját nézve, "fel kell készülni a legrosszabb forgatókönyvre is".

Emlékeztetnek, hogy ezen a héten, április 19-ig a kórházaknak 50 százalékos ágykapacitást kell előkészíteni. Tehát 100 kórházi ágyból 50 ágyat kell felszabadítani a koronavírus-fertőzöttek kórházi ellátására. A következő ütemben ezt 60 százalékra kell majd növelni, vagyis 100 ágyból 60 ágynak kell majd készen állnia koronavírusos betegek ellátására.

"A kórházak megkapták az intézményükre vonatkozó megcélzott ágyszámot, ugyanakkor egy-egy megyén belül - a megyére előírt ágykapacitást megtartva – a kórházak egymás közötti átcsoportosításra is lehetőséget kapnak" - írják. A honlap megyénkénti bontásban is közli, hogy hol mennyi koronvírusos betegek ellátására felkészítendő ágy van.

"Mindez tehát nem jelenti azt, hogy az összes egyéb beteget hazaküldenék a kórházakból. Arról, hogy melyik beteget lehet hazaküldeni és melyiket nem, a kezelő orvos illetve orvosi konzílium dönt szakmai protokoll szerint" - áll a koronavírus.gov.hu-n.

Arról, hogy a koronavírusra való felkészülésként zajló kórházkiürítések hajrájában egyik óráról a másikra bocsátják el a sokszor magatehetetlen betegeket a kórházak itt írtunk részletesebben.