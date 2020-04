A kormányhivatal vizsgálja Czeglédy ügyvédi irodájának 29 millió forintos erzsébetvárosi szerződését

Az arányosság és szükségesség elve alapján vizsgálja Budapest Főváros Kormányhivatala Niedermüller Péter erzsébetvárosi DK-s polgármesternek a Czeglédy és Társai Ügyvédi Irodával kötött 29 millió forintos szerződését - közölte a kormányhivatal csütörtökön az MTI-vel.

Azt írták: a kormányhivatal korábban körlevelében arra kötelezte az önkormányzatokat, hogy a veszélyhelyzet idején fennálló jogkörökre hivatkozva, átruházott hatáskörben meghozott döntéseket és az azokat megalapozó dokumentumokat a döntést követően haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül küldjék meg a törvényességi felügyeletet gyakorló kormányhivataloknak.

Azt is írták, hogy Niedermüller Péter VII. kerületi polgármester a veszélyhelyzet idején fennálló jogköreire hivatkozva átruházott hatáskörben, polgármesteri döntésként kötötte meg a 29 millió forintos szerződést.

Mivel a szerződéskötést indokoló, azt megalapozó dokumentumokat az önkormányzat csütörtökig nem küldte meg, ezért a Budapest Főváros Kormányhivatala vizsgálatot indított az ügyben - közölték. Egyben felszólították a kerület jegyzőjét, hogy öt munkanapon belül küldje meg a dokumentumokat, ha pedig azok nem állnak rendelkezésre, indokolja meg, hogy miért kötötték a szerződést.

Niedermüller Péter a Facebookon reagált a hírre. A polgármester egyebek mellett azt írja, hogy gyakorlatilag az összes önkormányzat köt szerződést ügyvédi irodákkal, nagyjából ugyanezekre a feladatokra, nagyjából ugyanennyi pénzért, a szerződésben szereplő ár pedig szerinte a piaci árnál nem magasabb.

"Az iroda a díjazást havi bontásban kapja meg. A 29 millió ft nem azt jelenti, hogy az iroda egyben vagy részletekben ennyi pénzt kap. Ez azt jelenti, hogy ennél többet nem kaphat. Minden hónapban elszámolás történik, és csak az elvégzett munkák után fizetünk. Az előző, fideszes városvezetés sokat tehetett volna azért, hogy most ne kelljen ügyvédeket megbíznunk munkával. Nem kellene most ügyvédi díjra költeni, ha nincsenek egyértelmű jelek arra, hogy 2019 előtt több különböző gazdasági bűncselekményt is elkövettek" - írta.